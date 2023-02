Tina Dương bị đề nghị truy tố hai tội danh

Anh Hiếu đã chuyển cho Vân Anh 390 triệu đồng và nhận xe. Vì công ty cho thuê xe chỉ giao bản photo giấy đăng ký xe nên sau đó Vân Anh đã vào TP.HCM, thông qua mạng xã hội đặt làm giả một giấy đăng ký xe giao cho anh Hiếu để tạo lòng tin. Vân Anh khai, giấy đăng ký xe được làm giả với giá 5 triệu đồng.

Vân Anh cũng nói với anh Hiếu, chủ xe là ông Dương Quốc Th. đi công tác xa, khi về sẽ làm giấy ủy quyền cho Vân Anh sang tên cho anh Hiếu. Cả hai hẹn đến ngày 30/6 làm thủ tục sang tên xe và giao đủ tiền, nhưng sau đó Vân Anh tránh mặt anh Hiếu.

Đầu tháng 7/2022, đại diện Công ty Gia Đình Việt tố cáo Vân Anh đến Công an tỉnh Bắc Giang, là nơi cư trú của cô này. Khi tiếp nhận đơn chuyển đến từ Công an tỉnh Bắc Giang, Công an TP.Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận đã mời Vân Anh lên làm việc và cô này đã thừa nhận hành vi.

Vì giá trị tài sản bị chiếm đoạt có giá trị lớn, được định giá là 774 triệu đồng nên vụ việc được chuyển giao cho Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Thuận điều tra, xử lý theo thẩm quyền.