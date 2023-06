Tin vui: Miền Bắc có thể sẽ giảm cắt điện

Trung tâm Điều độ Hệ thống điện quốc gia cho biết, đến ngày 10/6 công suất nguồn điện miền Bắc sẽ có phần cải thiện và đưa vào vận hành trở lại tổng cộng khoảng 1.000 MW. Lý do là vừa qua, một số tổ máy nhiệt điện bị sự cố (Quảng Ninh, Nghi Sơn 1, Thái Bình 2) đã được xử lý khắc phục. Ngoài ra, trong vài ngày qua, một số khu vực vùng núi và trung du Bắc Bộ có mưa nhỏ nên một số hồ thủy điện nhỏ có thêm nước để cải thiện phát điện.

Toàn cảnh Nhà máy Nhiệt Điện Nghi Sơn 1 (Ảnh: EVN).

Theo ông Hà, do không gian trong lò chật hẹp, nhiệt độ cao luôn ở mức trên 40 độ C nhất là trong những ngày cao điểm nắng nóng vừa qua nên công nhân kỹ thuật luôn phải túc trực và hỗ trợ thay phiên nhau tiếp tục công việc trong lò.

"Về cung cấp nhiên liệu cho sản xuất, hiện lượng than tồn kho và lượng than do TKV cung cấp theo hợp đồng được đảm bảo nên vấn đề nhiên liệu cho sản xuất không còn là vấn đề trọng yếu hiện nay", ông Hà nói.

Trong khi đó, thông tin từ nhà máy Nhiệt điện Thái Bình 2, ông Nguyễn Hữu Vinh, Phó trưởng Ban Quản lý dự án Nhiệt điện Dầu khí Thái Bình 2 cho biết sau thời gian tạm ngừng vận hành để sửa chữa, sáng 10/6, tổ máy S2 đã được khởi động trở lại và sản lượng điện cung cấp cho miền Bắc sẽ đạt 13 triệu kWh/ngày.

Nhà máy nhiệt điện Thái Bình 2 cố gắng phát điện thương mại, xử lý các sự cố để đảm bảo sản xuất nhiều điện nhất cho đất nước, giảm thiểu lượng điện thiếu hụt cho miền Bắc.