Tin thời sự ngày 19/4: Bộ trưởng Đào Ngọc Dung bị Bộ Chính trị kỷ luật, Lê Tùng Vân bị khởi tố thêm tội Loạn luân

Vụ án ở Tịnh thất Bồng Lai: Lê Tùng Vân bị khởi tố thêm tội Loạn luân

Ngày 19/4, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Long An ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can đối với Lê Tùng Vân (SN 1932) để điều tra làm rõ về hành vi Loạn luân qua nguồn tin tố giác có dấu hiệu tội phạm loạn luân xảy ra tại Tịnh thất Bồng Lai ở huyện Đức Hòa, công an đã vào cuộc điều tra.

Sau hơn một năm ở tù, ông Lê Tùng Vân tiếp tục bị Công an tỉnh Long An ra quyết định khởi tố thêm tội Loạn luân với con ruột sống trong hộ bà Cao Thị Cúc.

Trước đó, ông Lê Tùng Vân bị xét xử tội danh Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân. HĐXX đã tuyên bị cáo Lê Tùng Vân 5 năm tù;

