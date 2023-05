Tin thể thao 30/5: Brighton mất 2 trụ cột; Marcus Rashford thắng lớn; Tay vợt Ukraine từ chối bắt tay Sabalenka

Truyền thông Ý xác nhận chuyện HLV Spalletti rời Napoli đã xảy ra chứ không còn là lời đồn. Cụ thể, Chủ tịch Aurelio De Laurentiis lên tiếng: "Spalletti đã là người tự do. Nếu Spalletti nói với bạn rằng ông ấy đã làm tất cả những gì có thể, hành trình đã đến hồi kết và muốn nghỉ ngơi một năm, bạn có thể làm gì? Tất nhiên bạn không thể phản đối. Spalletti đã mang lại cho tôi nhiều thứ và giờ ông ấy có thể tự do làm những gì mình thích".

Các ứng viên được Napoli nhắm đến thay Spalletti là Vincenzo Italiano, người giúp Fiorentina vào chung kết Coppa Italia và UEFA Conference League mùa này, Antonio Conte, HLV đang thất nghiệp, Gian Piero Gasperini của Atalanta, cựu HLV của đội, Rafa Benitez và Roberto De Zerbi của Brighton là những cái tên được Napoli quan tâm.

HLV Tuchel có thể rời Bayern Munich

Đây là nhận định của Dietmar Hamann, cựu tiền vệ Bayern Munich và Liverpool, hiện đang làm BLV truyền hình. Phát biểu với truyền thông Đức, Hamaan cho rằng lý do Tuchel ra đi bởi những gì mà Bayern Munich đối xử với huyền thoại Oliver Kahn, Giám đốc điều hành của CLB cũng như Giám đốc thể thao Salihamidzic ngay trước vòng đấu cuối cùng với Koln (trận đấu chứng kiến "Hùm xám" đăng quang chức vô địch Bundesliga mùa này một cách kịch tính).

Kahn và Salihamidzic chính là những ‘đạo diễn’ mang Tuchel về Bayern thay Nagelsmann.

Hamann nói: “khi đội bóng đối xử với mọi người như vậy, bạn phải tự hỏi bạn có muốn làm việc cho CLB này không? Tôi không loại trừ khả năng Tuchel sẽ sớm ra đi. Rất có thể anh ấy sẽ tự ý ra đi’.

Marcus Rashford giành hai giải thưởng

Tiền đạo Marcus Rashford được bầu là Cầu thủ hay nhất mùa 2022/23 của Man United. Cụ thể, chân sút này hai giải thưởng quan trọng nhất gồm Cầu thủ hay nhất do đồng đội bình chọn và Cầu thủ hay nhất mùa do CĐV bình chọn (Sir Matt Busby Player of the Year).