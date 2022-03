Tin thế giới ngày 28/3: Điện Kremlin nói đàm phán Nga-Ukraine không tiến triển, Ngoại trưởng Lavrov khẳng định còn cơ hội; Hội nghị Negev ra tuyên bố

Cùng ngày, đại diện Novaya Gazeta - tờ báo độc lập hàng đầu của Nga, thông báo sẽ đình chỉ hoạt động trực tuyến và in ấn tới khi Moscow chấm dứt “chiến dịch quân sự” tại Ukraine.

Ngoài ra, ông Matsuno lưu ý rằng hoạt động phòng thủ của Nhật Bản không nhằm vào bất kỳ quốc gia hay khu vực cụ thể nào.

Ông nhấn mạnh: Chính sách quốc phòng và việc tăng cường khả năng phòng thủ của đất nước chúng ta không nhằm vào bất kỳ quốc gia hoặc khu vực cụ thể nào, nhưng do tình hình an ninh xung quanh đất nước chúng ta đang ngày càng phức tạp, nên Nhật Bản cân nhắc toàn bộ phương án để hình thành chiến lược an ninh quốc gia”. (Reuters)

Hội nghị Negev

Hội nghị Negev ra tuyên bố chung

Ngày 28/3, tại thị trấn Sde Boker ở miền Nam Israel, Bộ trưởng Ngoại giao 6 nước Mỹ, Israel, Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất (UAE), Bahrain, Morocco và Ai Cập đã tổ chức họp báo chung sau Hội nghị cấp cao Negev.

Tại cuộc họp báo, các bộ trưởng lên án vụ tấn công khủng bố đẫm máu mới nhất tại Israel, khiến 2 người thiệt mạng và 8 người bị thương, mà tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) đã thừa nhận gây ra. Hội nghị thảo luận nhiều vấn đề liên quan đến an ninh khu vực Trung Đông, từ đàm phán hạt nhân với Iran đến thúc đẩy hợp tác giữa Israel và các nước trong khu vực.

Ngoại trưởng Israel Yair Lapid cho biết, các bên đã nhất trí đưa hội nghị thành một diễn đàn thường xuyên giữa các bên. Ông khẳng định: “Những gì chúng ta đang làm ở đây đang tạo nên lịch sử, xây dựng một cấu trúc khu vực dựa trên sự tiến bộ, công nghệ, sự hòa hợp tôn giáo, hợp tác an ninh và tình báo. Cấu trúc mới này - chính là năng lực chung mà chúng ta đang xây dựng - đe dọa và làm nhụt chí kẻ thù chung của chúng ta, trước tiên và quan trọng nhất là Iran và các lực lượng nước này ủy nhiệm”.

Ngoài ra, Ngoại trưởng Lapid cho rằng hội nghị giữa Israel với các đối tác Arab sẽ trở thành một sự kiện đều đặn, đồng thời nhấn mạnh “chúng ta ngày hôm nay mở rộng cửa cho tất cả các đối tác trong khu vực tham gia, trong đó có cả Palestine, và đề nghị họ thay chiến lược khủng bố và hủy biệt bằng một tương lai chung tiến bộ và thành công”.

Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken cho rằng sau khi các nước ký Hiệp định Abraham, điều không tưởng đã thành hiện thực khi các bên tham gia chứng kiến nhiều hoạt động hợp tác nở rộ, nhất là về mặt kinh tế, góp phần nâng cao đời sống người dân các nước.

Ông Blinken cũng nhắc lại vấn đề Palestine, cho rằng việc ký Hiệp định Abraham không giúp thay thế giải pháp giải quyết cuộc xung đột giữa Israel và Palestine. Theo ông, Washington sẽ tiếp tục ủng hộ tiến trình bình thường hóa giữa Israel và các nước Arab. (Reuters)