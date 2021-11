Tin thế giới 9/11: Châu Âu đón tin vui giữa cơn đói khí đốt; Nga báo động tình hình Ba Lan-Belarus; Warsaw tính đường cầu viện NATO

Ông Kirby cho rằng, cách để Trung Quốc làm việc này sẽ là thực thi chính xác các nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc: "Họ có ảnh hưởng và nên sử dụng ảnh hưởng đó để giúp hướng Triều Tiên tới một giải pháp ngoại giao cho vấn đề phi hạt nhân hóa bán đảo, cũng nhằm trong lợi ích của Trung Quốc". (KBS, Yonhap)

Bộ Ngoại giao Ấn Độ cho biết, nước này sẽ tổ chức Đối thoại An ninh Khu vực Delhi về Afghanistan vào ngày 10/11 tới do Cố vấn An ninh Quốc gia Ajit Doval chủ trì.

Theo các nguồn tin tại New Delhi, Cố vấn An ninh Quốc gia hoặc Thư ký của Hội đồng An ninh đại diện cho các nước Iran, Kazakhstan, Kyrgyzstan, Nga, Tajikistan, Turkmenistan và Uzbekistan đều sẽ tham dự sự kiện.

Đối thoại cấp cao sẽ xem xét tình hình an ninh trong khu vực phát sinh từ những diễn biến gần đây ở Afghanistan. Cuộc gặp cân nhắc các biện pháp để giải quyết thách thức an ninh liên quan và hỗ trợ người dân Afghanistan trong việc thúc đẩy hòa bình, an ninh và ổn định.

Tuy nhiên, báo Indian Express dẫn các nguồn tin cho hay, sau khi Pakistan từ chối vào tuần trước, hôm nay, đến lượt Trung Quốc viện dẫn "các vấn đề về lịch trình" để thông báo sẽ không tham dự Đối thoại an ninh khu vực về Afghanistan.

Mặc dù từ chối tham dự, Trung Quốc khẳng định sẵn sàng duy trì liên lạc và thảo luận thông qua các kênh ngoại giao song phương.

Một số tin quốc tế nổi bật khác trong ngày:

Vệ tinh NanoDragon của Việt Nam phóng thành công vào không gian: Vào lúc 7h55 sáng nay, tên lửa Epsilon số 5 được điểm hỏa, rời bệ phóng, đưa 9 vệ tinh, trong đó có vệ tinh NanoDragon của Việt Nam bay vào vũ trụ theo đúng quỹ đạo.

Nga-Trung Quốc bắt tay sản xuất trực thăng hạng nặng: Ngày 8/11, trong cuộc họp với Tổng thống Vladimir Putin, Tổng giám đốc Tổng Công ty Trực thăng Nga Andrei Boginsky cho biết, công ty này và công ty Trung Quốc Avicopter đã ký hợp đồng cùng chế tạo máy bay trực thăng hạng nặng. (TASS)

Phớt lờ lời Nga-Ukraine, Lầu Năm Góc tuyên bố tiếp tục làm điều này: Người phát ngôn Bộ Quốc phòng Mỹ John Kirby cho biết, Lầu Năm Góc tiếp tục theo dõi sát "hoạt động di chuyển đáng lo ngại của quân đội Nga gần Ukraine". (Sputnik)

Belarus thẳng thừng từ chối bán điện cho Ukraine: Tối 8/11, trang mạng Strana Today của Ukraine dẫn một tài liệu cho biết, Belarus đã từ chối bán điện cho Kiev. (The News Glory)

Israel nã tên lửa vào Syria, điều chiến cơ diệt ngầm mua từ Mỹ, tính kế phá khóa căn cứ Nga: Đêm 8/11, Israel phát động chiến dịch không kích vào hai tỉnh Tartus và Homs của Syria, tuy nhiên, quốc gia Arab đã kích hoạt hệ thống phòng không nhằm đẩy lùi các cuộc tấn công này. (Sputnik)

Mỹ vội trở lại thỏa thuận hạt nhân Iran vì Trung Quốc? Ông Vahid Jalalzadeh, Chủ nhiệm Ủy ban An ninh quốc gia và Chính sách đối ngoại thuộc Quốc hội Iran, cho rằng: "Tổng thống Mỹ Joe Biden quyết định quay trở lại bàn đàm phán khôi phục thỏa thuận hạt nhân Iran dựa trên 3 lý do chính:

Thứ nhất, là việc Trung Quốc và Iran ký kết thỏa thuận chiến lược 25 năm; thứ hai là sự thất bại trong các lệnh trừng phạt của Mỹ đối với Iran; và thứ ba là việc phê chuẩn luật dỡ bỏ các biện pháp trừng phạt”. (Sputnik)