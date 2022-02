Tin thế giới 8/2: Thượng đỉnh Pháp-Nga; Moscow-Kiev thi nhau tập trận

Tin thế giới 8/2: Thượng đỉnh Nga-Pháp, Moscow và Kiev thi nhau tập trận, Mỹ muốn sớm hoàn tất đàm phán thỏa thuận hạt nhân Iran. (Nguồn: AP)

Ukraine-Nga

Pháp: Nga nhất trí không tiến hành tập trận gần Ukraine

Hậu thượng đỉnh Nga-Pháp, một quan chức giấu tên của Pháp ngày 8/2 cho biết, Tổng thống Vladimir Putin cam kết sẽ không tiến hành các sáng kiến quân sự mới gần Ukraine trong thời điểm hiện tại, như một tiền đề cho mục tiêu giảm leo thang.

Theo quan chức trên, nhà lãnh đạo Nga cũng nhất trí lực lượng quân đội tham gia một cuộc tập trận trên lãnh thổ Belarus gần biên giới Ukraine sẽ được rút về một khi những trò chơi chiến tranh này kết thúc.

Tuy nhiên, sau 6 tiếng hội đàm với Tổng thống Pháp Macron tại Điện Kremlin ngày 7/2, bản thân Tổng thống Nga Putin không đề cập tới những nhượng bộ như vậy khi phát biểu với truyền thông.

Quan chức Pháp cho biết thêm trong cuộc hội đàm, Tổng thống Macron đã đồng ý “mở đối thoại để thảo luận về các câu hỏi chiến lược”, nhưng chưa có thông tin chi tiết về nội dung sẽ được thảo luận trong cuộc đối thoại.

Trong khi đó, phát biểu tại họp báo trong chuyến thăm Kiev ngay sau đó, Tổng thống Macron khẳng định đã thành công trong việc thuyết phục người đồng cấp Putin không làm “leo thang” cuộc khủng hoảng xung quanh Ukraine, trong bối cảnh phương Tây cảnh báo Moscow có thể đang lên kế hoạch thực hiện một cuộc xâm lược.

Về phần mình, cùng ngày, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov cho biết, phương Tây vẫn chưa sẵn sàng xem xét các mối quan ngại về an ninh của Nga. Đồng thời, tại cuộc gặp thượng đỉnh, Tổng thống Vladimir Putin cho rằng, Mỹ và NATO đã không phản ứng xác đáng với các đề xuất an ninh của Nga và không giải quyết các vấn đề cơ bản. Do đó, theo ông Peskov, chủ đề này vẫn còn bỏ ngỏ.

Tổng thống Macron là nguyên thủ phương Tây đầu tiên có cuộc gặp nhà lãnh đạo Nga kể từ khi Moscow bắt đầu bố trí lực lượng gần Ukraine. Phương Tây lo ngại Nga có thể tấn công, song chính quyền của Tổng thống Vladimir Putin đã bác bỏ khả năng này.