Tin thế giới 7/4: Sự kiện ở Ukraine mở ra kỷ nguyên lịch sử mới; Mỹ sẽ bỏ họp một số cuộc tại G20 nếu có Nga; Bắc Kinh tức giận vì Washington

Chuyến thăm đầu tiên của Tổng thống Ấn Độ tới Hà Lan đánh dấu một cột mốc quan trọng khi Ấn Độ và Hà Lan kỷ niệm 75 năm thiết lập quan hệ ngoại giao trong năm nay. Đây cũng là chuyến thăm đầu tiên của nguyên thủ quốc gia Ấn Độ đến Hà Lan trong hơn ba thập kỷ. (India Times)

Hàn Quốc kêu gọi Triều Tiên quay trở lại bàn đám phán

Ngày 7/4, Bộ trưởng Thống nhất Hàn Quốc Lee In-young kêu gọi Triều Tiên quay trở lại bàn đàm phán, nhấn mạnh rằng tháng 4 là thời điểm 'then chốt' đối với an ninh khu vực.

Trong một thông điệp video gửi tới một diễn đàn ở Seoul, ông Lee viện dẫn một loạt sự kiện chính trị quan trọng ở Triều Tiên trong tháng 4, trong đó có lễ kỷ niệm 110 năm ngày sinh của cố Chủ tịch Kim Nhật Thành, và kế hoạch của Hàn Quốc cùng với Mỹ kích hoạt các cuộc tập trận chung mùa Xuân.

Trong khi đó, cùng ngày 7/4, Tổng thống đắc cử Hàn Quốc Yoon Suk-yeol nhấn mạnh việc tăng cường năng lực răn đe đối với các chương trình hạt nhân và tên lửa của Triều Tiên. (Yonhap)

Armenia, Azerbaijan chuẩn bị cho đàm phán hòa bình

Bộ Ngoại giao Armenia ngày 7/4 cho biết Armenia và Azerbaijan đang chuẩn bị cho các cuộc đàm phán hòa bình, sau khi xung đột bùng phát hồi tháng trước tại khu vực tranh chấp Nagorno-Karabakh.

Tuyên bố của Bộ Ngoại giao Armenia nêu rõ trong cuộc gặp ngày 6/4 tại Brussels (Bỉ) do Liên minh châu Âu (EU) làm trung gian, Thủ tướng Armenia Nikol Pashinyan và Tổng thống Azerbaijan Ilham Aliyev "đã yêu cầu các ngoại trưởng bắt đầu công tác chuẩn bị cho các cuộc đàm phán hòa bình giữa hai nước". (AFP)

Quần đảo Solomon trấn an Australia về dự thảo thỏa thuận an ninh với Trung Quốc

Lãnh đạo hai cơ quan tình báo hàng đầu của Australia đã tới Quần đảo Solomon để gặp Thủ tướng Manasseh Sogavare và nêu quan ngại sâu sắc của Canberra về một thỏa thuận an ninh mà quốc đảo Thái Bình Dương sắp ký kết với Trung Quốc.

Ngày 6/4, văn phòng của Thủ tướng Sogavare, hai bên đã thảo luận về "các mối quan tâm an ninh cốt lõi của Australia" và thỏa thuận an ninh giữa Quần đảo Solomon và Trung Quốc mà các quan chức và chính trị gia Australia lo ngại có thể tạo cơ sở pháp lý cho sự hiện diện quân sự của Trung Quốc ở Quần đảo Solomon trong tương lai.

Tại cuộc gặp, Quần đảo Solomon đã trấn an Australia rằng thỏa thuận an ninh với Trung Quốc tập trung vào các mối quan tâm trong nước và bổ sung cho thỏa thuận an ninh song phương hiện tại với Australia và cấu trúc an ninh khu vực.

Tuy nhiện, dường như không có dấu hiệu nào trong tuyên bố cho thấy chính phủ của ông Sogavare sẵn sàng giảm bớt lập trường của mình hoặc từ bỏ thỏa thuận gây tranh cãi với Trung Quốc. (ABC)