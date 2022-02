Tin thế giới 7/2: Nga nói gì về chuyến thăm của Tổng thống Pháp; Belarus cảnh cáo Ukraine; Nhật Bản 'nhập cuộc' đối đầu Nga?

Hội nghị thượng đỉnh kéo dài hai ngày lần này được đánh dấu bằng những lời kêu gọi tinh thần đoàn kết của châu Phi trong việc khắc phục các tác động của đại dịch Covid-19 và tính cấp bách trong việc giải quyết những đe dọa đang nổi lên như các hoạt động khủng bố, biến động chính trị ở các nước.

Tổng thống Senegal Macky Sall, quyền Chủ tịch luân phiên AU, nhấn mạnh, các nước cần nỗ lực phối hợp để ứng phó với các mối đe dọa như bất ổn, biến đổi khí hậu và những tác động tàn phá của đại dịch Covid-19 đang diễn ra.

Nhà lãnh đạo này kêu gọi các nước thành viên hợp tác để cùng đạt được những mục tiêu tham vọng được đề ra trong Chương trình Nghị sự 2063 về sự phát triển của lục địa trong 50 năm.

Về phần mình, Chủ tịch Ủy ban AU Moussa Faki Mahamat cho rằng, Hội nghị thượng đỉnh lần thứ 35 đã đạt được nhiều thành quả, đặc biệt trong bối cảnh châu Phi đang phải đối mặt với “nhiều thách thức”.

Ông đề cập một loạt vấn đề như y tế, quản trị, hòa bình và an ninh giữa các quốc gia, cũng như các hành động của AU và các quốc gia thành viên để giải quyết các vấn đề quan trọng của khu vực.

Phát biểu trực tuyến tại hội nghị thượng đỉnh, Tổng thư ký Liên hợp quốc (LHQ) Antonio Guterres cho biết, việc thực hiện các Mục tiêu Phát triển bền vững của LHQ và Chương trình Nghị sự 2063 của AU là nền tảng của mối quan hệ giữa hai tổ chức.

Ông chỉ trích hệ thống tài chính toàn cầu đã "bỏ rơi các nước châu Phi", đồng thời cam kết với các nhà lãnh đạo châu Phi rằng LHQ sẽ hỗ trợ lực địa này trong việc khắc phục đại dịch Covid-19.

Covid-19:Trung Quốc phong tỏa một thành phố, nguy cơ tái mắc chỉ sau 2-3 tuần

Ngày 7/2, giới chức thành phố Bách Sắc thuộc khu vực Quảng Tây, miền Tây Nam Trung Quốc, đã yêu cầu người dân ở nhà và tránh hoạt động đi lại không cần thiết để ngăn chặn sự lây lan của đại dịch Covid-19.

Thành phố Bách Sắc cũng tạm ngừng các hoạt động kinh doanh không thiết yếu, giao thông công cộng, đóng cửa trường học và tạm hoãn mở cửa trở lại các cửa khẩu dọc biên giới.

Đây là những biện pháp phòng ngừa dịch bệnh được cho là nghiêm ngặt nhất mà Trung Quốc áp dụng nhằm đối phó với tình trạng gia tăng các ca mắc Covid-19 trong cộng đồng.

Ủy ban Y tế quốc gia (NHC) Trung Quốc, thành phố Bách Sắc đã ghi nhận 37 ca lây nhiễm trong cộng đồng trong ngày 6/2, tăng từ mức 6 ca ghi nhận một ngày trước đó.

Trong một tin khác liên quan Covid-19, tiến sĩ DS Rana - Chủ tịch của Bệnh viện Sir Ganga Ram của Ấn Độ - cho biết: “Những người từng mắc Covid-19 trước đó đang tái nhiễm virus trở lại. Họ có thể sẽ tái nhiễm chỉ trong vòng 2 hoặc 3 tuần, nếu virus xâm nhập cơ thể".

Tiến sĩ Suranjit Chatterjee, chuyên gia tư vấn cấp cao thuộc khoa Nội của Bệnh viện Apollo, Ấn Độ, cho biết: "Tỷ lệ tái nhiễm do Omicron cao hơn so với biến thể Delta, vì khả năng lẩn tránh kháng thể của Omicron diễn ra mạnh hơn so với Delta hoặc bất kỳ biến thể nào khác từng ghi nhận cho đến nay".

Trong khi đó, một nhóm các nhà nghiên cứu quốc tế chỉ ra rằng, biến thể Omicron có những đặc tính có thể tránh được hệ miễn dịch của vật chủ nhưng ít khả năng xâm nhập vào các tế bào như phế nang phổi, qua đó giảm khả năng gây bệnh.