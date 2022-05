Tin thế giới 5/5: Tổng thống Ukraine hành động không ngờ; Nga tỏ lòng muốn làm ‘láng giềng tốt’; Mỹ tính 'đá' loạt công ty Trung Quốc?

* Mỹ lo mối nguy cận kề, Nga nói trong tầm kiểm soát: Lầu Năm Góc xác nhận vụ phóng tên lửa đạn đạo gần đây nhất của Triều Tiên và đang tham vấn chặt chẽ với Hàn Quốc, Nhật Bản, cũng như các đồng minh và đối tác khác trong khu vực.

Bên cạnh đó, Bộ Quốc phòng Mỹ đánh giá vụ phóng "không gây ra mối đe dọa ngay lập tức cho nhân viên, lãnh thổ của Mỹ hoặc của các đồng minh".

Trong khi đó, Nga cho rằng, tình hình trên Bán đảo Triều Tiên "vẫn chưa vượt khỏi tầm kiểm soát".

Về phía Triều Tiên, nước này vẫn im lặng bất thường về vụ thử tên lửa mới nhất, cũng là vụ thử thứ 14 trong năm nay, một ngày sau khi phóng. (Yonhap)

Mỹ tính 'đá' các công ty Trung Quốc khỏi sàn chứng khoán?

Ngày 4/5, Ủy Ban Chứng khoán và Giao dịch Mỹ (SEC) đã bổ sung hơn 80 công ty vào danh sách có nguy cơ bị loại khỏi các sàn giao dịch của Mỹ, trong đó có JD.com, Pinduoduo Inc, Bilibili Inc và NetEase Inc của Trung Quốc.

Động thái này được Mỹ đưa ra chiếu theo Đạo luật về trách nhiệm giải trình của các công ty nước ngoài, được phê duyệt dưới thời Tổng thống Donald Trump, nhằm loại bỏ các công ty nước ngoài khỏi các sàn chứng khoán Mỹ nếu họ không tuân thủ các tiêu chuẩn kiểm toán của Mỹ trong 3 năm liên tiếp.

Các công ty lớn khác của Trung Quốc trước đó đã bị liệt vào danh sách của SEC bao gồm: JinkoSolar Holding Co Ltd, NIO Inc, và China Petroleum & Chemical Corp ... (Reuters)

Thượng đỉnh Ấn Độ-Bắc Âu

Ngày 4/5 tại thủ đô Copenhagen của Đan Mạch đã diễn ra Hội nghị thượng đỉnh Ấn Độ-Bắc Âu lần thứ 2, trong đó các nhà lãnh đạo tập trung bàn thảo vấn đề về phục hồi kinh tế sau đại dịch Covid-19, biến đổi khí hậu, năng lượng tái tạo, phát triển bền vững và tình hình an ninh toàn cầu đang phát triển.

Hội nghị thượng đỉnh này - được đánh giá là cú huých lớn cho sự hợp tác nhiều mặt giữa Ấn Độ với khu vực Bắc Âu - có sự tham dự của Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi và những người đồng cấp các nước Đan Mạch, Phần Lan, Iceland, Na Uy và Thụy Điển.

Tại hội nghị, hai bên đã thảo luận về hợp tác đa phương trong phục hồi kinh tế sau đại dịch, biến đổi khí hậu, phát triển bền vững, đổi mới sáng tạo, số hóa và tăng trưởng xanh và sạch; trao đổi về hợp tác trong lĩnh vực hàng hải.

Thủ tướng Modi đã mời các công ty Bắc Âu đầu tư vào lĩnh vực Kinh tế Xanh, đặc biệt là trong dự án Sagarmala (tăng cường năng lực về logistics) của Ấn Độ.

Trong vấn đề Ukraine, các Thủ tướng bày tỏ quan ngại sâu sắc về cuộc khủng hoảng nhân đạo đang diễn ra ở đó, nhắc lại sự cần thiết của việc lập tức chấm dứt chiến sự.

Các nhà lãnh đạo đã thảo luận về tác động gây bất ổn của xung đột ở Ukraine và những tác động khu vực và toàn cầu lớn hơn của cuộc chiến này. Cả hai bên nhất trí sẽ tiếp tục can dự chặt chẽ về vấn đề này.