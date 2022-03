Tin thế giới 31/3: Nga tiết lộ nguyên nhân xung đột với Ukraine; Trung Quốc trừng phạt trả đũa Mỹ; Lãnh đạo Armenia-Azerbaijan sẽ hội đàm trực tiếp

Khả năng Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov và người đồng cấp Ukraine Dmytro Kuleba sẽ gặp mặt trực tiếp. (Nguồn: AP)

Báo Thế giới & Việt Nam điểm một số tin quốc tế nổi bật trong ngày:

Nga-Ukraine:

Khả năng ngoại trưởng Nga-Ukraine gặp nhau

Bộ Ngoại giao Nga ngày 31/3 cho biết Moscow sẽ không từ chối một cuộc họp giữa Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov và người đồng cấp Ukraine Dmytro Kuleba nhưng bất kỳ cuộc đàm phán nào giữa hai nhà ngoại giao này cần phải diễn ra thực chất.

Trước đó cùng ngày, Ngoại trưởng Thổ Nhĩ Kỳ Mevlut Cavusoglu khẳng định nước này đang nỗ lực để đưa những người đồng cấp Ukraine và Nga tiếp tục ngồi vào bàn đàm phán sau cuộc gặp vừa qua tại Istanbul và cuộc gặp tiếp theo có thể diễn ra trong vòng 2 tuần tới. (TASS)

Nga nêu nguyên nhân cuộc khủng hoảng ở Ukraine

Tại hội nghị Bộ trưởng các nước láng giềng của Afghanistan lần thứ ba, Bộ trưởng Ngoại giao Nga Sergey Lavrov ngày 31/3 tuyên bố rằng, nguyên nhân chính của cuộc khủng hoảng Ukraine là do chính sách của Mỹ và NATO.

Theo ông Lavrov, nguyên nhân chính của cuộc khủng hoảng ở Ukraine là chính sách theo đuổi trong nhiều thập kỷ của NATO dưới sự lãnh đạo của Mỹ. Sau khi Liên Xô tan rã, NATO đã thúc đẩy mạnh cơ sở hạ tầng quân sự xa hơn về phía đông, cung cấp vũ khí cho Ukraine và xây dựng cơ sở hạ tầng quân sự tại nước này.

Người đứng đầu Bộ Ngoại giao Nga cho rằng, điều này đe dọa an ninh của Nga và là sự vi phạm nghiêm trọng các quyết định được đưa ra trong OSCE và trong khuôn khổ quan hệ Nga - NATO. Đó là không củng cố an ninh của mình bằng cách đánh đổi an ninh của nước khác. (Sputnik)

Ukraine: Nga "phá tan" ngành công nghiệp quốc phòng

Ngày 31/3, Cố vấn của tổng thống Ukraine, ông Oleksiy Arestovych, cho biết Nga đã phá hủy gần như toàn bộ ngành công nghiệp quốc phòng của Ukraine.

Mặt khác, ông Arestovych hoan nghênh các điều khoản trong bản đề xuất thỏa thuận hòa bình với Nga như một chiến thắng dành cho Ukraine. Theo ông, với thỏa thuận hòa bình đã thảo luận với Nga trong ngày 29/3 vừa qua, Ukraine sẽ được bảo vệ khỏi các mối đe dọa bằng các đảm bảo an ninh quốc tế mà Nga sẽ không thể bác bỏ.