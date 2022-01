Tin thế giới 28/1: Nga-Mỹ sắp đoạn tuyệt quan hệ? Nga-Ukraine không hề muốn xung đột; Triều Tiên không đe doạ an ninh khu vực

FCC cho rằng việc thu hồi quyền cung cấp dịch vụ của công ty viễn thông nhà nước Trung Quốc nhằm bảo vệ cơ sở hạ tầng viễn thông của Mỹ trước các mối đe dọa an ninh tiềm ẩn. Theo FCC, công ty con China Unicom Americas là đối tượng chịu sự khai thác, ảnh hưởng và kiểm soát của Chính phủ Trung Quốc và có thể phải tuân thủ các yêu cầu từ Bắc Kinh.

Ủy ban Truyền thông Liên bang Mỹ (FCC) cho biết đã thu hồi quyền hoạt động của nhà mạng Trung Quốc Unicom, không cho công ty này cung cấp dịch vụ tại Mỹ do những lo ngại về an ninh quốc gia.

Ông Zaytsev trích dẫn các tuyên bố của các quan chức an ninh hàng đầu Ukraine hạ thấp mối đe dọa về cái gọi là sự tấn công của Nga, như một bằng chứng cho thấy sự leo thang căng thẳng hiện nay là do phương Tây thúc đẩy.

Theo nguồn tin của SCMP, bà Bachelet gần đây đã nhận được sự chấp thuận từ phía Bắc Kinh tới khu vực này với điều kiện rằng đó sẽ là chuyến đi "thân thiện" hơn là một cuộc điều tra nhằm vào các vụ vi phạm nhân quyền đối với người thiểu số Duy Ngô Nhĩ. Trung Quốc cũng yêu cầu văn phòng Cao ủy Nhân quyền LHQ hoãn công bố báo cáo về Tân Cương cho tới khi kết thúc Thế vận hội Bắc Kinh.

Một người phát ngôn của văn phòng Bachelet tháng trước cho biết sẽ sớm công bố báo cáo về những phát hiện của mình liên quan tới những vi phạm nhân quyền đối với người Duy Ngô Nhĩ và các nhóm người thiểu số khác ở Tân Cương. (SCMP)

Triều Tiên úp mở về vũ khí chiến lược

Hãng thông tấn Trung ương Triều Tiên (KCNA) ngày 28/1 xác nhận nước này đã tiến hành thử nghiệm tên lửa hành trình tầm xa (phiên bản được nâng cấp) và một đầu đạn của tên lửa chiến thuật.

Cùng với đó, Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un đến thăm nhà máy sản xuất đang sản xuất “một hệ thống vũ khí chủ chốt”.

Cùng ngày, Bộ Ngoại giao Hàn Quốc cho biết, Đại sứ Triều Tiên tại Liên hợp quốc Han Tae-song tuyên bố loạt vụ thử vũ khí gần đây của Bình Nhưỡng không đe dọa tới các quốc gia láng giềng, đồng thời kêu gọi Mỹ chấm dứt vĩnh viễn các cuộc tập trận quân sự với Hàn Quốc.

Bộ trên dẫn lời ông Han khẳng định: "Vụ thử vũ khí mới gần đây nằm trong hoạt động thực hiện kế hoạch trung-dài hạn để phát triển khoa học quốc phòng, và không đặt ra bất kỳ mối đe dọa hay thiệt hại nào với an ninh các nước láng giềng cũng như khu vực". Sau đó, ông kêu gọi Mỹ rút lại "chính sách thù địch" và "tiêu chuẩn kép" với Bình Nhưỡng, đồng thời "chấm dứt vĩnh viễn các cuộc tập trận quân sự tấn công cũng như việc triển khai hàng loạt vũ khí hạt nhân chiến lược" trong và xung quanh Bán đảo Triều Tiên. (Yonhap)

WHO cảnh báo về một loại virus corona mới

Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) đang theo dõi tình hình với sự xuất hiện của các loại virus mới, bao gồm cả virus Corona NeoCoV. Tuy nhiên, mức độ nguy hiểm của loại virus mới này vẫn đang được nghiên cứu.

Trước đó, các nhà khoa học Trung Quốc đã lên tiếng cảnh báo về nguy cơ xâm nhập vào cơ thể người của virus NeoCoV, loại virus trước đây đã được phát hiện ở Nam Phi. Có thông tin cho rằng virus này cần một đột biến nào đó để tương tác với cơ thể con người, hiện tại nó chỉ đe dọa loài dơi.

Tuyên bố của WHO nêu rõ: "Chúng tôi đã lưu ý bài báo này và cảm ơn các nhà nghiên cứu đã chia sẻ những phát hiện của họ trong bản thảo. Động vật, đặc biệt là động vật hoang dã, là nguồn gốc của hơn 75% các bệnh truyền nhiễm mới nổi ở người. Nhiều bệnh do virus mới gây ra. WHO cho biết, virus corona thường được tìm thấy ở động vật, bao gồm cả ở dơi".

Tuy nhiên, nguy cơ loại virus mới có thể gây ra làn sóng đại dịch mới hay không vẫn cần được nghiên cứu. (Sputnik)