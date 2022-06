Tin thế giới 27/6: Nga nói Ukraine vượt lằn ranh đỏ; Kiev chặt đứt thỏa thuận về hạt nhân với Moscow; G7 chi khủng cạnh tranh Trung Quốc

Các nhà lãnh đạo nhóm G7 tập trung tại Bayern, Đức, để tham dự Thượng đỉnh của nhóm từ 26-28/6.

Báo Thế giới & Việt Nam điểm một số tin quốc tế nổi bật trong ngày:

Nga-Ukraine

* Đối thoại Nga-Ukraine cần dựa trên các điều kiện thực tế do phía Moscow đề xuất công khai, có tính đến tình hình thực tế, theo Chủ tịch Thượng viện Nga Valentina Matviyenko.

Lưu ý các điều kiện đã được Moscow tuyên bố công khai qua những mục tiêu của chiến dịch quân sự đặc biệt, theo bà Matviyenko, "Nga sẽ không bao giờ tổ chức các cuộc đàm phán về bất kỳ điều kiện nào khác vì chính Ukraine đã vượt qua lằn ranh đỏ".

Chủ tịch Thượng viện Nga cho rằng, nếu phương Tây muốn, họ sẽ đưa Ukraine tiến đến bàn đàm phán và buộc nước này phải đạt được các thỏa thuận hòa bình, song, "phương Tây có những mục tiêu và nhiệm vụ hoàn toàn khác nhau, đã được chứng minh ở hiện tại".

Theo bà, với những gì đang diễn ra ở Ukraine, "Nga không phải kẻ gây chiến mà chính phương Tây, Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) đang chiến đấu chống Nga bằng người Ukraine", và "đó là lý do tại sao chúng tôi phải làm mọi thứ để bảo vệ chủ quyền và an ninh của mình". (TASS)

* Ukraine đình chỉ thỏa thuận an ninh hạt nhân với Nga: Ngày 27/6, Ukraine đã chấm dứt thỏa thuận trao đổi thông tin và hợp tác về an toàn trong việc sử dụng năng lượng hạt nhân cho mục đích hòa bình giữa Ủy ban nhà nước Ukraine về quy định hạt nhân và Cơ quan giám sát Liên bang Nga về an toàn bức xạ và hạt nhân.

Bên cạnh Thỏa thuận trên - được ký kết tại Moscow vào ngày 14/8/2002, Ukraine cũng chấm dứt thỏa thuận hợp tác giữa Bộ Bảo vệ Môi trường và An toàn Hạt nhân nước này và Cơ quan Giám sát Liên bang của Nga, vốn được ký kết tại Vienna, Áo, vào ngày 19/9/1996. (TASS)

* Ukraine kết thúc xung đột vào cuối năm nay, trước khi mùa Đông đến, theo lời của Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky tại Thượng đỉnh G7.

Bên cạnh đó, ông Zelensky kêu gọi lãnh đạo G7 cung cấp cho Kiev các hệ thống phòng không và đảm bảo an ninh, cũng như tăng cường trừng phạt Nga.

Theo một quan chức châu Âu giấu tên, ông Zelensky cũng yêu cầu trợ giúp hoạt động xuất khẩu ngũ cốc từ Ukraine và cung cấp viện trợ tái thiết cho quốc gia thân phương Tây này. (Reuters)

* Sơ tán dân thường khỏi nhà máy Azot ở Severodonetsk: Trên kênh Telegram, lực lượng an ninh của vùng ly khai Lugansk ngày 27/6 cho biết, có thêm hơn 500 dân thường đã được sơ tán khỏi khu vực nhà máy Azot ở Severodonetsk trong ngày 26/6 và việc sơ tán vẫn tiếp diễn.

Một ngày trước đó, vùng ly khai này đã thông báo về việc sơ tán khoảng 250 dân thường khỏi nhà máy Azot. (Teller Report)

* Thủ tướng New Zealand sẽ không đến thăm Ukraine, sau khi từ chối lời mời của Tổng thống nước này Zelensky, với lý do "cần có một số lượng khổng lồ các hoạt động hậu cần và an ninh khi có bất kỳ nhà lãnh đạo nào tới Ukraine". (1 News)

* Ukraine tiếp tục tấn công giàn khoan dầu của Nga ngoài khơi Crimea ở Biển Đen hôm 26/6, thuộc sở hữu của công ty dầu khí Chernomorneftegaz. Đây là vụ tấn công lần thứ 2 trong vòng một tuần qua.

Trong khi đó, Bộ Quốc phòng Nga thông báo, quân đội nước này sáng cùng ngày đã sử dụng tên lửa tấn công nhà máy sản xuất vũ khí Artyom ở Kiev của Ukraine. (TASS)

Thượng đỉnh G7

* G7 sẵn sàng hỗ trợ Ukraine chừng nào có thể: Trong một tuyên bố từ Hội nghị thượng đỉnh G7 ở bang Bayern của Đức ngày 27/6, nhóm này đã cam kết hỗ trợ lâu dài cho Ukraine để đối phó Nga.

G7 nhấn mạnh: “Chúng tôi sẽ tiếp tục cung cấp hỗ trợ tài chính, nhân đạo, quân sự và ngoại giao, cũng như sát cánh với Ukraine chừng nào có thể" thông qua việc tăng cường trừng phạt Nga và ủng hộ các cam kết an ninh cho Kiev trong giải pháp hậu chiến tranh. (AFP, Reuters)

* G7 tiếp tục gây sức ép với Nga, theo lời Thủ tướng Đức Olaf Scholz - người chủ trì Hội nghị thượng đỉnh G7.