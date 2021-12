Tin thế giới 27/12: Phương Tây đang 'khoe khoang' vũ khí ở Ukraine? Nga sẽ không thành 'pháo đài bị bao vây'; Mỹ tính kế mới nhắm vào Trung Quốc

Nga tuyên bố sẽ không biến thành "pháo đài bị bao vây"

Ngày 27/12, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov nêu rõ, nếu phương Tây tăng cường các biện pháp trừng phạt, Moscow sẽ tìm ra một lời đáp trả, nhưng ông nhấn mạnh rằng, "Moscow tin vào sự thận trọng của các đối tác phương Tây".

Bên cạnh đó, nhà ngoại giao hàng đầu Nga khẳng định, giới lãnh đạo Nga hoàn toàn không xem xét khả năng biến đất nước thành "pháo đài bị bao vây" vì các lệnh trừng phạt của phương Tây.

Ông nói rõ: "Tổng thống Nga Vladimir Putin liên tục lên tiếng, đặc biệt là bài phát biểu trong cuộc họp báo mới đây, cam kết mở rộng các cơ hội cho sự phát triển tự do của xã hội cũng như các nguyên tắc dân chủ".

Trước đó, ngày 26/12, Phó Tổng thống Mỹ Kamala Harris đe dọa sẽ thực hiện các biện pháp trừng phạt mới đối với Nga trong trường hợp nước này xâm lược Ukraine.

Trong khi đó, Chủ tịch Ủy ban châu Âu (EC) Ursula von der Leyen nhấn mạnh, "bất kỳ hành động gây hấn nào với Ukraine đều sẽ dẫn đến các biện pháp trừng phạt và hậu quả to lớn". (TASS)

Israel muốn thúc đẩy quan hệ an ninh với Australia

Ngày 27/12, trả lời phỏng vấn báo The Sydney Morning Herald của Australia, Bộ trưởng Ngoại giao Israel Yair Lapid cho biết, nước này "rất quan tâm đến việc làm sâu sắc hơn nữa quan hệ với Canberra và với tất cả các quốc gia ở khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương".

Nước này hy vọng đạt được một hiệp định thương mại tự do (FTA) với Australia và nêu ra triển vọng mở các chuyến bay thẳng giữa hai nước.

Vào tháng 11 vừa qua, Australia đã liệt kê tất cả đảng chính trị của Lebanon và nhóm chiến binh Hezbollah là một thực thể khủng bố. Ngoại trưởng Israel cho biết, Israel "quan tâm đến việc tăng cường hợp tác an ninh với Australia" sau động thái này.

Bên cạnh đó, ông Lapid cho biết, việc đối phó với các vụ tấn công mạng do nhà nước Iran tài trợ và sự ủng hộ của nước này đối với "những kẻ độc tài tàn bạo và các tổ chức khủng bố" cần là ưu tiên của cả hai quốc gia sau khi ký một biên bản ghi nhớ về an ninh mạng vào năm 2019.

Ông Lapid cho biết thêm, Israel, vốn đã có quan hệ sâu rộng với 5 nước Australia, Mỹ, Anh, New Zealand và Canada thuộc liên minh tình báo Five Eyes, bao gồm quan hệ đối tác an ninh và chia sẻ thông tin tình báo chặt chẽ với đồng minh thân cận nhất là Mỹ, sẽ tiếp tục làm sâu sắc hơn các mối quan hệ này thông qua các khuôn khổ và thỏa thuận hiện có cũng như những sáng kiến mới.