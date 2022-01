Tin thế giới 27/1: Ukraine nuôi hy vọng; Nga hối thúc đối thoại với Mỹ; EU kiện Trung Quốc; Triều Tiên lại thử tên lửa

Căng thẳng Nga-Ukraine vẫn chưa nguôi.

Báo Thế giới & Việt Nam điểm một số tin quốc tế nổi bật trong ngày:

Ukrainehy vọng Nga tiếp tục ngoại giao

Ngày 27/1, Ngoại trưởng Ukraine Dmytro Kuleba cho biết nhiều khả năng Nga sẽ tiếp tục con đường ngoại giao với Kiev và phương Tây, ít nhất là 2 tuần sau các cuộc đàm phán của nhóm Bộ tứ Normandy tại Paris nhằm hạ nhiệt căng thẳng.

Phát biểu họp báo tại Copenhagen, Ngoại trưởng Kuleba nói: “Tin tốt là các cố vấn chính trị đã nhất trí gặp nhau ở Berlin trong 2 tuần nữa, có nghĩa là trong 2 tuần tới Nga nhiều khả năng sẽ tiếp tục con đường ngoại giao”. (Reuters)

Nga tuyên bố không tìm kiếm chiến tranh

Ngày 27/1, Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Nga Dmitry Medvedev nhấn mạnh không một quốc gia nào tìm kiếm chiến tranh và mọi biện pháp phải được thực hiện để ngăn chặn một cuộc đối đầu giữa Moscow và Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO).

Trả lời phỏng vấn báo giới, ông Medvedev nhấn mạnh:“Trong mọi trường hợp, chiến tranh là điều không mong muốn, không một quốc gia nào mong muốn chiến tranh và mọi biện pháp phải được thực hiện để ngăn chặn một cuộc chiến tranh, đặc biệt là một cuộc đối đầu giữa Nga và NATO. Rõ ràng, cơ hội chính và duy nhất [để tránh chiến tranh] là đạt được những thỏa thuận về đảm bảo an ninh, đây là các biện pháp chính trị và ngoại giao

Đây là những cuộc đàm phán, sử dụng nguyên tắc an ninh không thể chia cắt trong quan hệ của chúng ta, vốn đã được quy định trong mọi văn kiện cơ bản của châu Âu và quốc tế. [Nguyên tắc này có nghĩa là] một bên không thể tăng cường an ninh của mình bằng cách đánh đổi an ninh của bên khác”.

Cũng trong buổi phỏng vấn, ông Medvedev khẳng định Nga cần được đảm bảo an ninh để loại bỏ những mối đe dọa rõ ràng đã định hình vào thời điểm hiện tại và nếu đạt được các thỏa thuận, văn kiện này phải có giá trị ràng buộc. (Sputnik)

Nga muốn xúc tiến ngoại giao với Mỹ

Cùng ngày, ông Medvedev cho rằng Nga và Mỹ phải xúc tiến công tác ngoại giao để giải quyết sự đối đầu liên quan Ukraine và không leo thang căng thẳng để giành lợi thế chính trị.