Tin thế giới 26/5: Nga nói Ukraine nên nhận thức rõ tình hình; Chủ tịch Cuba ra tuyên bố cứng rắn; Trung Quốc thanh minh

Bà Ardern phát biểu sau cuộc họp với các Thượng nghị sĩ Mỹ tại Washington: “Chúng tôi rất coi trọng quan điểm rằng chúng tôi có các phương tiện và khả năng ứng phó với bất kỳ thách thức an ninh nào đang tồn tại ở Thái Bình Dương và New Zealand sẵn sàng làm điều đó".

* Nam Thái Bình Dương có thể tự giải quyết các vấn đề an ninh, Thủ tướng New Zealand Jacinda Ardern khi xuất hiện chi tiết kế hoạch của Trung Quốc nhằm làm sâu sắc hơn nữa quan hệ với 10 quốc đảo ở khu vực này.

Về phần mình, Thủ tướng Malaysia Ismail Sabri Yaakob cảnh báo các vấn đề liên quan chuỗi cung ứng do tác động của xung đột Nga-Ukraine và căng thẳng thương mại giữa Mỹ và Trung Quốc, đồng thời kêu gọi các nước tăng cường hợp tác kinh tế khu vực.

Ông Malaysia cũng cho rằng, Đông Nam Á là một trong những khu vực dễ bị tổn thương nhất trước sự ảnh hưởng của biến đổi khí hậu.

Nhấn mạnh “không có quốc gia nào có thể giải quyết vấn đề này một mình”, ông kêu gọi châu Á và các đối tác toàn cầu cần hợp tác với nhau để giải quyết thách thức chung là biến đổi khí hậu.

Cũng tại hội nghị, Thủ tướng Thái Lan Prayuth Chan-ocha nhấn mạnh sự cần thiết phải duy trì thị trường mở và bao trùm để thúc đẩy tăng trưởng kinh tế. Ông cũng kêu gọi tiếp tục “ủng hộ các hệ thống thương mại đa phương dựa trên luật lệ”.

Trong khi đó, Tổng thống Sri Lanka Gotabaya Rajapaksa lên tiếng kêu gọi thế giới giúp đỡ nước này vượt qua giai cuộc khủng hoảng kinh tế, giai đoạn “cực kỳ khó khăn” đối với quốc gia này. (TTXVN)

Trung Đông

* Tổng thống Israel đưa ra tầm nhìn về "Trung Đông tái tạo" với tham vọng "xây dựng không chỉ một Trung Đông mới mà còn một Trung Đông tái tạo: một liên minh khu vực mới vì tương lai ổn định và bền vững". (Times of Israel)

* Mỹ cảnh báo khả năng tăng cường trừng phạt đối với Iran: Đặc phái viên của Mỹ về Iran Rob Malley ngày 25/5 cho rằng, các cơ hội khôi phục thỏa thuận hạt nhân ký hồi năm 2015 đang bị lung lay.

Theo đó, Washington sẵn sàng thắt chặt các biện pháp trừng phạt đối với Tehran cũng như đáp trả "bất kỳ sự leo thang nào của Iran" nếu thỏa thuận không thể cứu vãn được. (Reuters)

* Palestine kêu gọi Israel ngăn chặn tuần hành ở Jerusalem, dự kiến diễn ra ngày 29/5 tới.

Theo ông Nabil Abu Rudeineh, người phát ngôn của Tổng thống Palestine, việc cho phép tuần hành mang theo cờ của Israel đi qua các khu dân cư Hồi giáo ở Đông Jerusalem "sẽ dẫn tới căng thẳng và bạo lực". (Times of Israel)

* Một quan chức cấp cao Iran bị sát hại: Quan chức thuộc Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC), đã bị các tay súng đi xe máy ám sát hôm 22/5 bên ngoài nhà riêng ở thủ đô Tehran. Iran tuyên bố sẽ trả thù vụ việc này.

Theo The New York Times, Israel đã thông báo với Mỹ nhận trách nhiệm về vụ việc, song chưa có bình luận chính thức từ phía Nhà nước Do Thái và Wahsington. (Times of Israel, IRNA)

Châu Phi

* EU phản đối leo thang bạo lực trong khu vực Hồ Lớn: Ngày 26/5, Cơ quan đối ngoại Liên minh châu Âu (EEAS) ra tuyên bố lên án các cuộc tấn công gần đây của nhóm phiến quân M23 nhằm vào Phái bộ gìn giữ hòa bình của Liên hợp quốc ở Congo và các lực lượng vũ trang của quốc gia châu Phi.

EU cực lực lên án các cuộc tấn công cố tình nhắm vào dân thường hoặc lực lượng gìn giữ hòa bình là trái với luật pháp quốc tế, đồng thời kêu gọi các bên tránh leo thang và giải quyết tranh chấp hiện có.

Tiến trình chính trị được khởi động gần đây ở Nairobi vẫn phải tiếp tục. EU kêu gọi tất cả các nhóm vũ trang tham gia tiến trình này mà không kèm theo bất cứ điều kiện gì.

* Tổng thống Tunisia Kais Saied ra sắc lệnh tổ chức trưng cầu ý dân về hiến pháp mới vào ngày 25/7 tới, bất chấp yêu cầu của phe đối lập kêu gọi đảo ngược quyết định gây tranh cãi này.

Tuần trước ông Saied đã bổ nhiệm giáo sư luật Sadok Belaid đứng đầu một ủy ban tư vấn có trách nhiệm soạn thảo hiến pháp mới cho một “nước cộng hòa mới”, qua đó loại bỏ các đảng phái chính trị khỏi quy trình tái cơ cấu hệ thống chính trị.

Các đảng chủ chốt của Tunisia đã tuyên bố sẽ tẩy chay việc đơn phương điều chỉnh nền chính trị tại nước này. (AFP)