Tin thế giới 26/4: Hàng xóm của Ukraine có 'biến căng', Nga cảnh giác; Mỹ nói thế giới sốc; Solomon không cho phép Trung Quốc làm điều gi?

* Lập trường của Ấn Độ về khủng hoảng Nga-Ukraine: Ngày 26/4, phát biểu tại Đối thoại Raisina ở thủ đô New Delhi, Ngoại trưởng Ấn Độ Subrahmanyam Jaishankar cho biết, nước này có quan điểm rõ ràng về xung đột Nga-Ukraine đang diễn ra.

Cơ quan an ninh của vùng ly khai này đã nâng mức báo động khủng bố lên mức đỏ, mức cao nhất. (TASS)

Theo đó, ba sự cố gây thiệt hại cho tòa nhà của cơ quan an ninh, một căn cứ quân sự gần khu định cư Parkany và ăng ten của một trung tâm phát sóng gần khu định cư Mayak.

Theo ông Jaishankar, xung đột Ukraine là một trong những vấn đề nổi trội nhất hiện nay "không chỉ vì những lợi ích hoặc giá trị liên quan mà còn là hậu quả đối với toàn thế giới".

Cho rằng sẽ không có bên thắng trong cuộc chiến này, đồng thời cho biết vấn đề bị ảnh hưởng trước mắt là giá dầu và lương thực tăng cao, Ngoại trưởng Ấn Độ nhấn mạnh, New Delhi “kêu gọi chấm dứt thù địch, quay lại đối thoại và tôn trọng chủ quyền quốc gia". (The Times Of India)

* Nga chiếm tòa nhà của Hội đồng thành phố Kherson miền Nam Ukraine: Ngày 25/4, hãng tin Ukrinform dẫn lời Thị trưởng thành phố Kherson Ihor Kolykhaiev cho biết, các lực lượng Nga đã chiếm giữ tòa nhà của Hội đồng thành phố.

Tuần trước, người phát ngôn Bộ Quốc phòng Ukraine Olexandr Motuzyanyk cho biết, Nga đang chuẩn bị tổ chức một "cuộc trưng cầu dân ý" ở khu vực Kherson về việc gia nhập Nga.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky nói rằng Kiev sẽ rút khỏi các cuộc đàm phán hòa bình với Moscow nếu các lực lượng Nga tiến hành trưng cầu dân ý trong các khu vực đã chiếm được ở Ukraine. (THX)

* LHQ mong muốn sớm thiết lập lệnh ngừng bắn ở Ukraine: Ngày 26/4, nhân chuyến thăm Nga, Tổng thư ký Liên hợp quốc (LHQ) Antonio Guterres cho biết, cần thiết lập các điều kiện nhằm đạt được một lệnh ngừng bắn ở Ukraine càng sớm càng tốt.

Phát biểu mở màn cuộc gặp với Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov, ông Guterres nêu rõ: "Chúng tôi cực kỳ quan tâm việc tìm ra các cách để tạo điều kiện cho đối thoại hiệu quả và một giải pháp hòa bình".

Dự kiến sau đó, ông Guterres sẽ có cuộc gặp với Tổng thống Nga Vladimir Putin. (Reuters, AFP)

* Thổ Nhĩ Kỳ kêu gọi Nga duy trì động lực đàm phán với Ukraine: Ngày 26/4, điện đàm với người đồng cấp Nga Vladimir Putin, Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Tayyip Erodgan khẳng định, việc duy trì "động lực tích cực" đạt được trong đàm phán giữa Ukraine và Nga hồi đầu tháng này ở Istanbul sẽ có lợi cho tất cả các bên.

Văn phòng Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ ra tuyên bố nêu rõ: "Tổng thống Erdogan đã nêu tầm quan trọng của mục tiêu đạt được lệnh ngừng bắn, cũng như thiết lập hành lang nhân đạo hoạt động hiệu quả và sơ tán dân thường một cách an toàn".

Thổ Nhĩ Kỳ sẽ tiếp tục cố gắng hết sức để ngăn chặn các sự kiện gây tổn hại cho tất cả các bên, từ đó đảm bảo hòa bình lâu dài và sẵn sàng là nơi diễn ra cuộc gặp thượng đỉnh Nga-Ukraine. (Reuters)

* Chiến tranh Ukraine sẽ ảnh hưởng đến Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương: Phát biểu tại Đối thoại Raisina ở New Delhi với sự có mặt của Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi, Chủ tịch Ủy ban châu Âu (EC) Ursula von der Leyen cho rằng, kết quả của cuộc chiến tại Ukraine “ảnh hưởng sâu sắc đến Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương và phần còn lại của thế giới”.

Bà cảnh báo, các nguyên tắc cốt lõi làm nền tảng cho hòa bình và an ninh trên toàn thế giới "đang bị đe dọa" ở cả châu Á và châu Âu.

Theo bà Leyen, đây là thời điểm đặc biệt quan trọng khi mà các quyết định được đưa ra sẽ định hình thế giới trong nhiều thập niên tới, quyết định tương lai của cả hệ thống quốc tế và nền kinh tế toàn cầu.

Quan chức EU kêu gọi tất cả các thành viên của cộng đồng quốc tế "ủng hộ những nỗ lực của chúng tôi vì hòa bình lâu dài”. (Indian Express)

* Đức có thể cung cấp hệ thống phòng không Gepard cho Ukraine, theo Nhật báo Đức Sueddeutsche Zeitung.

Tờ báo này cho hay, Bộ trưởng Quốc phòng Đức Christine Lambrecht sẽ đưa ra đề nghị trên tại một cuộc họp với các đồng minh trong ngày 26/4 tại căn cứ không quân Ramstein của Mỹ tại Đức. (Reuters)

* Mỹ thông qua thương vụ bán vũ khí cho Ukraine: Ngày 25/4, Bộ Ngoại giao Mỹ quyết định phê duyệt thương vụ bán vũ khí đạn dược trị giá 165 triệu USD cho Ukraine nhằm giúp quốc gia Đông Âu này "phòng thủ" trước chiến dịch quân sự của Nga. (Reuters)