Tin thế giới 26/1: Nga ‘không chịu trách nhiệm’ về tiến trình hòa bình đình trệ, Hàn-Trung ký thỏa thuận ‘khủng’ về tài nguyên

Căng thẳng Nga-Mỹ về vấn đề Ukraine tiếp tục là mối quan tâm của thế giới. (Nguồn: Reuters)

Nga

Nga ‘không chịu trách nhiệm’ khi tiến trình hòa bình Ukraine đình trệ

Ngày 26/1, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov cho biết, Moscow sẽ không khoan nhượng trước những âm mưu của phương Tây khi quy cho Moscow phải chịu trách nhiệm về việc thực hiện thỏa thuận hòa bình Ukraine đang bị đình trệ.

Phát biểu tại Duma Quốc gia Nga, ông Lavrov nói: “Chúng tôi sẽ tiếp tục kiên quyết trấn áp các nỗ lực đẩy trách nhiệm về sự không tiên triển (trong việc thực hiện các thỏa thuận Minsk) cho Nga, đặc biệt là biến chúng tôi trở thành một bên trong cuộc xung đột (ở miền Đông Ukraine), như các nước phương Tây đang cố gắng làm gần đây”.

Đồng thời, người đừng đầu ngành ngoại giao Nga khẳng định Moscow không muốn các cuộc đối thoại về vấn đề Ukraine và những quan ngại an ninh của nước này phải kéo dài vì có thêm sự can dự của Liên minh châu Âu (EU) và Tổ chức an ninh và hợp tác châu Âu (OSCE).

Ông nhấn mạnh nước này sẽ thực hiện “các biện pháp thích hợp” nếu không được hồi đáp mang tính xây dựng từ Mỹ và Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) về đề xuất đảm bảo an ninh của mình.

Hiện Moscow trông đợi Washington sẽ gửi văn bản hồi đáp về những đề xuất trên trong tuần này. Trong số những đề xuất của Nga có yêu cầu NATO không kết nạp Ukraine. (Sputnik)

Nga lo ngại vũ khí Mỹ cấp cho Kiev rơi vào tay các chiến binh

Đại sứ quán Nga tại Washington bày tỏ quan ngại, các loại vũ khí mà Mỹ đang chuyển tới cho Ukraine cuối cùng sẽ rơi vào tay các chiến binh và khủng bố.