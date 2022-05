Tin thế giới 24/5: Nga không sát nhập Nam Ossetia, NATO ra lời cảnh báo, vùng trời Đông Bắc Á ‘dậy sóng’ giữa họp Bộ tứ

Phát biểu trước báo giới, ông Peskov nói: “Tôi đã nói về vấn đề này rồi và tôi sẽ nhắc lại một lần nữa rằng Nga không có hành động hay kế hoạch nào (để sáp nhập Nam Ossetia)”.

Trước đó trong tháng 5, lãnh đạo khu vực ly khai Nam Ossetia Anatoly Bibilov đã lên lịch tổ chức một cuộc trưng cầu ý dân về việc sáp nhập Nam Ossetia vào Nga vào ngày 17/7 tới. (Reuters/Sputnik)

* NATO: Phương Tây không nên đánh đổi an ninh lấy lợi ích kinh tế: Ngày 24/5, Tổng thư ký Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) Jens Stoltenberg cảnh báo các nước phương Tây không nên đánh đổi an ninh để lấy lợi ích kinh tế, ngụ ý nói đến tranh cãi xung quanh việc sử dụng công nghệ Trung Quốc trong các mạng lưới 5G và xây dựng dự án Dòng chảy phương Bắc 2.

Phát biểu tại Diễn đàn Kinh tế Thế giới đang diễn ra ở Davos, ông Stoltenberg nói: “Chúng ta phải thấy rằng các lựa chọn kinh tế sẽ mang lại những hậu quả đối với an ninh của chúng ta. Sự tự do quan trọng hơn thương mại tự do.

Tôi không phản đối hoạt động thương mại với Trung Quốc, nhưng tôi đang ví dụ rằng việc kiểm soát mạng 5G là rất quan trọng về an ninh. Chúng ta không thể nói rằng cứ thiết lập những mạng lưới đó cho những nhà cung cấp vì lợi nhuận và thương mại tự do, trong khi thực ra chúng không đáng tin cậy về vấn đề bảo mật”. (Reuters)

* Phần Lan, Thụy Điển cử phái đoàn tới Thổ Nhĩ Kỳ, sẽ dự thượng đỉnh NATO: Ngày 24/5, Ngoại trưởng Phần Lan Pekka Haavisto cho biết, Phần Lan và Thụy Điển sẽ cử các phái đoàn tới Ankara trong ngày 25/5 nhằm cố gắng giải quyết việc Thổ Nhĩ Kỳ phản đối đơn xin gia nhập NATO của hai nước này.

Phát biểu trong một cuộc thảo luận tại Diễn đàn Kinh tế Thế giới, Ngoại trưởng Haavisto nói: “Chúng tôi đang cử các phái đoàn tới Ankara, cả Thụy Điển và Phần Lan. Họ sẽ lên đường vào ngày mai (25/5), vì vậy cuộc đối thoại đang tiếp tục”.

Trong một tin liên quan, tại Davos ngày 24/5, Ngoại trưởng Tây Ban Nha Pedro Sanchez cho biết Thụy Điển và Phần Lan sẽ tham dự hội nghị thượng đỉnh NATO tại thủ đô Madrid ngày 28 - 30/6. (Reuters)

Đông Nam Á

* Thủ tướng Singapore công du Nhật Bản: Theo thông cáo báo chí của Văn phòng Thủ tướng Singapore, Thủ tướng Lý Hiển Long và phu nhân có chuyến thăm và làm việc tại Tokyo (Nhật Bản) từ ngày 24-27/5 và tham dự Hội nghị quốc tế về Tương lai của châu Á lần thứ 27 do Tập đoàn truyền thông Nikkei Inc. tổ chức. Chủ đề của hội nghị lần này là “Xác định lại vai trò của châu Á trong một thế giới bị chia cắt”.

Trong chuyến thăm, Thủ tướng Lý Hiển Long sẽ gặp Thủ tướng nước chủ nhà Kishida Fumio và các nhà lãnh đạo chính trị, doanh nghiệp của Nhật Bản. Thủ tướng Singapore cũng sẽ có bài phát biểu quan trọng tại Hội nghị quốc tế về tương lai của châu Á lần thứ 27 vào ngày 26/5.