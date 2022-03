Tin thế giới 22/3: Nga lớn tiếng về phòng thí nghiệm sinh học ở Ukraine; Trung Quốc chỉ trích Mỹ vi phạm các tiêu chuẩn quốc tế

Nhà ngoại giao này cho biết, cái gọi là vấn đề nhân quyền ở Trung Quốc do Mỹ nêu ra không tồn tại. Bất kể những hạn chế nào mà Mỹ áp đặt đối với các quan chức Trung Quốc dưới lý do này hay lý do khác, đều vi phạm nghiêm trọng các chuẩn mực cơ bản chi phối quan hệ quốc tế và can thiệp vào công việc nội bộ của Trung Quốc. Trung Quốc cực lực phản đối việc này.

Ông Liu lưu ý rằng, Trung Quốc sẽ tiếp tục thực hiện các biện pháp cứng rắn để bảo vệ chủ quyền quốc gia, an ninh và các lợi ích phát triển. (TASS)

Rơi máy bay chở khách Trung Quốc

Ngày 21/3, chiếc máy bay Boeing 737-800 của hãng China Eastern Airlines đã gặp sự cố và rơi tại một vùng núi xa xôi ở miền nam Trung Quốc khi bay từ Côn Minh đến Quảng Châu. Vụ tai nạn này là thảm họa hàng không tồi tệ nhất của Trung Quốc trong hơn một thập kỷ.

Nguyên nhân của vụ tai nạn vẫn chưa được làm rõ và nhà chức trách chưa công bố thêm thông tin về thương vong. Theo tờ China Youth Daily, các nhà điều tra tại hiện trường đã phải đối mặt với nhiều khó khăn do địa hình và thời tiết xấu và tới nay cũng chưa xác định được vị trí của hộp đen của máy bay.

Vào tối ngày 21/3, thân nhân của các hành khách đã tập trung ở sân bay Quảng Châu, chờ đợi tin tức về người thân khi nhà chức trách mở cuộc điều tra về vụ tai nạn.

David Soucie, cựu thanh tra an toàn tại Cục Hàng không Liên bang Mỹ (FAA), cho biết do vụ tai nạn diễn ra với tốc độ nhanh nên rất ít khả năng còn bất kỳ ai trên máy bay sống sót, thậm chí sẽ khó còn lại những dấu vết rõ ràng để nhận dạng. (Reuters)

Nhật Bản triệu tập đại sứ Nga

Bộ Ngoại giao Nhật Bản cho biết đã triệu tập Đại sứ Nga tại Tokyo Mikhail Yurievich Galuzin để phản đối việc Moscow tuyên bố dừng đàm phán hiệp ước hòa bình với Tokyo.

Thủ tướng Nhật Fumio Kishida ngày 22/3 tuyên bố phản đối mạnh mẽ quyết định của Nga, cho rằng bước đi này “không công bằng” và “hoàn toàn không thể chấp nhận được”.

Ông Kishida cho biết quan điểm của Tokyo về việc tìm kiếm một thỏa thuận hòa bình là không thay đổi và nước này phản đối quyết định của Moscow.

Trước đó, ngày 21/3, Bộ Ngoại giao Nga ra thông cáo cho biết, Moscow quyết định rút khỏi tiến trình đàm phán hiệp ước hòa bình với Tokyo nhằm phản ứng các biện pháp trừng phạt mà Nhật Bản áp đặt với Nga Nga do cuộc chiến ở Ukraine.

Bên cạnh đó, Nga cũng tạm dừng áp dụng quy chế miễn thị thực cho công dân Nhật Bản tới quần đảo tranh chấp mà Moscow gọi là Nam Kuril, trong khi Tokyo gọi là Vùng lãnh thổ phương Bắc, đồng thời rút khỏi đối thoại với Nhật Bản nhằm thiết lập các hoạt động kinh tế chung ở Nam Kuril. (Reuters)