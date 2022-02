Tin thế giới 22/2: Thế giới ‘dậy sóng’ vì Nga, Ukraine doạ cắt quan hệ; Iran kêu gọi sớm dỡ cấm vận

Ngày 22/2, Thủ tướng Anh Boris Johnson cho hay Tổng thống Nga Vladimir Putin sẽ nhận ra “tính toán sai lầm nghiêm trọng” nếu muốn xâm lược Ukraine, đồng thời nhận định dường như Moscow nhất quyết muốn thực hiện cuộc xâm lược toàn diện đối với Kiev.

Phát biểu với phóng viên sau khi chủ trì cuộc họp của ủy ban an ninh khẩn cấp quốc gia Anh cùng ngày. Thủ tướng Johnson nói: “Tôi nghĩ rằng bi kịch của tình hình hiện nay là xung quanh Tổng thống Putin toàn những cố vấn cùng chí hướng, những người nói với ông ấy rằng Ukraine không phải là một quốc gia thích hợp. Tôi nghĩ ông ấy sẽ nhận ra rằng mình đã tính toán sai lầm nghiêm trọng.

Theo BBC, “gói trừng phạt kinh tế” đầu tiên của London với Moscow sẽ được đưa ra tranh luận tại Hạ viện Anh vào tối cùng ngày.

Cùng ngày, Bộ trưởng Quốc phòng Anh Ben Wallace cho rằng một số vùng lãnh thổ được Tổng thống Nga Vladimir Putin công nhận nằm ở phía bên kia ranh giới kiểm soát, vốn chia tách vùng nổi dậy của Ukraine với phần còn lại của nước này. Ông nói: “Theo những gì chúng ta thấy, Tổng thống Putin tuyên bố ông ấy sẽ công nhận các nhà nước độc lập ở vùng Donbass, song đáng ngại là một vài trong số đó bao gồm cả v lãnh thổ thực sự nằm ở phía bên kia của ranh giới kiểm soát”.

Trong khi đó, Thủ tướng Áo Karl Nehammer cho biết Bộ Ngoại giao nước này đã triệu Đại sứ Nga tại Vienna Dmitry Lyubinsky sau động thái của Moscow công nhận LPR và DPR.

Phát biểu họp báo, ông Nehammer nói: “Nga vi phạm thỏa thuận, do đó, thật đáng tiếc, gây phức tạp cho các nỗ lực ngoại giao. Vì lý do này, hôm nay đại sứ Nga sẽ được triệu tới ... Bộ Ngoại giao”. Ngoài ra, ông cho hay, Áo đang đề nghị cử thêm quan sát viên cho Phái bộ Giám sát Đặc biệt thuộc Tổ chức An ninh và Hợp tác châu Âu (OSCE) ở miền Đông Ukraine.

Ba Lan – chủ tịch luân phiên OSCE – thông báo, tổ chức an ninh lớn nhất thế giới này sẽ tiến hành cuộc họp bất thường cùng ngày sau động thái trên của Nga.

Phát biểu tại hội nghị Hội đồng Đối ngoại EU ở Brussels (Bỉ) ngày 21/2, Ngoại trưởng Italy Luigi Di Maio cho rằng ngoại giao là chìa khóa để làm dịu căng thẳng Ukraine-Nga vì chiến tranh sẽ dẫn đến hậu quả tàn khốc ở châu Âu: “Đối thoại nên là chìa khóa để giải quyết cuộc khủng hoảng này. Tuy nhiên, rõ ràng là chúng tôi đang rất quan tâm theo dõi các hoạt động của Nga ở biên giới Ukraine”. (AFP/Reuters/Sputnik)

Thổ Nhĩ Kỳ nói “không thể chấp nhận”, Syria ủng hộ quyết định của Nga

Đài NTV và các hãng truyền thông khác ngày 22/2 đưa tin Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Tayyip Erdogan tuyên bố việc Nga công nhận hai khu vực ly khai tại Đông Ukraine là “không thể chấp nhận được”, đồng thời ông kêu gọi tất cả các bên phải tôn trọng luật quốc tế.

Ngoài ra, ông Erdogan cho hay Ankara đã chuẩn bị “gói phòng bị” với tư cách là quốc gia trong khu vực.