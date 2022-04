Tin thế giới 21/4: Ông Putin chỉ thị 'không để con ruồi nào thoát'; Nga tung đòn đáp trả loạt nước Baltic; Trung Quốc nêu cách vượt sương mù

Trước đó ngày 20/4, Bộ Quốc phòng Nga thông báo đã tiến hành thành công vụ phóng thử đầu tiên tên lửa đạn đạo liên lục địa Sarmat. Mỹ cho hay, động thái này không gây ra đe dọa và Nga đã thông báo về vụ phóng theo theo nghĩa vụ do Hiệp ước New START năm 2021 quy định. (Sputnik)

* Trung Quốc kêu gọi hợp tác vì tương lai chung: Ngày 21/4, phát biểu trực tuyến tại lễ khai mạc Diễn đàn châu Á Bác Ngao (BFA) thường niên năm 2022, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tuyên bố, để vượt qua sương mù và nắm lấy tương lai tươi sáng, sức mạnh lớn nhất đến từ hợp tác và cách hiệu quả nhất là đoàn kết.

Nhà lãnh đạo Trung Quốc kêu gọi tất cả quốc gia trên thế giới đi theo xu hướng thời đại là hòa bình, phát triển và hợp tác cùng có lợi, xây dựng một cộng đồng chung vận mệnh, vượt qua thách thức và xây dựng một tương lai tươi sáng thông qua hợp tác. (THX)

* Trung Quốc đề xuất "sáng kiến an ninh toàn cầu": Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đề xuất một "sáng kiến an ninh toàn cầu" đề cao nguyên tắc "an ninh không thể tách rời", một khái niệm cũng được Nga công nhận, mặc dù ông không cho biết chi tiết về cách thức thực hiện sáng kiến này.

Ông Tập nói rằng, thế giới nên tôn trọng chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của mọi quốc gia, đồng thời lưu tâm đến quan ngại an ninh "chính đáng" của tất cả các nước.

Theo ông, "chúng ta nên duy trì nguyên tắc không thể phân chia của an ninh, xây dựng một nền tảng an ninh cân bằng, hiệu quả và bền vững, đồng thời phản đối việc xây dựng an ninh quốc gia dựa trên sự mất an ninh ở các quốc gia khác".

Giới phân tích lưu ý, đây là lần đầu tiên Trung Quốc lập luận rằng "an ninh không thể tách rời" bên ngoài bối cảnh của cuộc xung đột Nga-Ukraine, với hàm ý về những hành động của Mỹ ở châu Á. (Reuters)

Thủ tướng Anh thăm Ấn Độ

Ngày 21/4, Thủ tướng Anh Boris Johnson đã đến Ahmedabad, bang miền Tây Gujarat, bắt đầu chuyến thăm Ấn Độ kéo dài hai ngày nhằm mở rộng hơn nữa quan hệ giữa hai nước và trao đổi quan điểm về những thách thức toàn cầu cấp bách.

Nhà lãnh đạo Anh dự kiến sẽ sẽ thúc đẩy tiến bộ trong quá trình đàm phán về hiệp định thương mại tự do Anh-Ấn cũng như công bố một loạt thỏa thuận thương mại và chào mừng một kỷ nguyên mới trong quan hệ đối tác thương mại, đầu tư và công nghệ của Anh với Ấn Độ. Anh hy vọng sẽ hoàn tất thỏa thuận thương mại tự do với Ấn Độ vào cuối năm nay.

Theo một người phát ngôn, Thủ tướng Johnson sẽ hội đàm với người đồng cấp nước chủ nhà Narendra Modi tại New Delhi vào ngày 22/4.

Đại sứ quán Anh tại Ấn Độ cho biết, Thủ tướng Boris Johnson sẽ nhân chuyến thăm Ấn Độ để "thúc đẩy sự hợp tác của Anh với một trong những nền kinh tế phát triển nhanh nhất thế giới, dỡ bỏ các rào cản thương mại đối với các doanh nghiệp Anh, thúc đẩy việc làm và tăng trưởng ở quê nhà".

Thỏa thuận an ninh Trung Quốc-Solomon

* Australia cảnh báo Trung Quốc sẽ mở rộng sự hiện diện ở Thái Bình Dương: Hai ngày sau khi Trung Quốc thông báo nước này đã ký thỏa thuận an ninh với quần đảo Solomon, Australia tiếp tục bày tỏ quan ngại.

Ngày 21/4, Bộ trưởng Quốc phòng Australia Peter Dutton cảnh báo, Trung Quốc sẽ không lãng phí thời gian trong việc mở rộng sự hiện diện ở Nam Thái Binh Dương mà Bắc Kinh "sẽ làm tất cả những gì có thể sau khi họ đã ký thỏa thuận”.

* Trung Quốc nói về thỏa thuận với Solomon: Ngày 20/4, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Uông Văn Bân một lần nữa nhấn mạnh, hợp tác an ninh giữa Trung Quốc và Quần đảo Solomon không nhằm vào bất kỳ bên thứ ba nào.

Bên cạnh đó, Bắc Kinh đề nghị Mỹ nên tôn trọng các quốc đảo Thái Bình Dương như Solomon là các quốc gia độc lập và có chủ quyền, chứ không phải là các nước phụ thuộc vào Washington.

Ông Uông cho hay, sự hợp tác với Solomon dựa trên nguyên tắc bình đẳng và cùng có lợi, nhằm mục đích duy trì trật tự xã hội, ứng phó với thiên tai và hỗ trợ nhân đạo cho quần đảo Nam Thái Bình Dương. (THX)