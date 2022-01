Tin thế giới 21/1: Đàm phán Nga-Mỹ về Ukraine mở màn, Belarus nói không chặn máy bay RyanAir, Hàn Quốc dậy sóng vì tôn giáo

Nghị sĩ này đã phải hứng chịu làn sóng chỉ trích dữ dội của Joyge Order (Thiền phái Tào Khê), giáo phái Phật giáo lớn nhất tại Hàn Quốc, vì phát biểu so sánh việc các ngôi chùa “thu phí xem tài sản văn hóa” với hành động “bán nước sông thu tiền” của một kẻ lừa đảo được nhiều người biết đến.

Ngày 21/1, một nghị sĩ Hàn Quốc cho biết Liên hợp quốc đã đề nghị cung cấp 60 triệu liều vaccine Covid-19 cho Triều Tiên thông qua cơ chế COVAX  hồi tháng 12/2021. Mặc dù chưa đưa ra phản hồi chính thức, phía Triều Tiên bày tỏ mong muốn nhận được số vaccine trên.

Chủ tịch Ủy ban Tình báo Quốc hội Hàn Quốc Kim Kyung-hyup cho biết LHQ đã đưa ra đề xuất trên vào tháng 12/2021. Đại sứ Triều Tiên tại LHQ Kim Song đã bày tỏ sự quan tâm, nhưng hiện vẫn chưa đưa ra phản hồi chính thức.

Theo ông Kim, LHQ đã bày tỏ sự sẵn sàng cung cấp vaccine vì nhu cầu hỗ trợ nhân đạo và hợp tác toàn cầu chống lại đại dịch Covid-19. Bên cạnh đó, Vatican cũng bày tỏ sự sẵn sàng cung cấp vaccine cho Triều Tiên.

Kể từ khi đại dịch Covid-19 bùng phát, chính quyền Triều Tiên đã đóng cửa biên giới và duy trì các biện pháp hạn chế chặt chẽ. Đến nay, Bình Nhưỡng khẳng định đất nước vẫn an toàn trước virus SARS-CoV-2. Một số báo cáo gần đây của WHO cũng khẳng định Triều Tiên chưa có ca mắc Covid-19 nào. (Yonhap)

Liên hợp quốc: Bão Rai tại Philippines nghiêm trọng hơn nhiều so với đánh giá ban đầu

Liên hợp quốc (LHQ) ngày 21/1 cho biết mức độ tàn phá do cơn bão Rai gây ra ở Philippines đã bị đánh giá quá thấp trong những đánh giá ban đầu và số người “bị ảnh hưởng nghiêm trọng” trên thực tế đã tăng gấp 3 lần, lên đến 9 triệu người.

Theo Điều phối viên về nhân đạo của LHQ tại Philippines Gustavo Gonzalez, kết luận mới trên được đưa ra dựa trên 66 báo cáo đánh giá thực địa về mức độ tán phá của cơn bão, theo đó mức độ tàn phá nghiêm trọng hơn nhiều so với những đánh giá ban đầu: “Một tháng kể từ khi siêu bão Rai lần đầu tiên đổ bộ vào Philippines, chúng tôi đã nhận thức rõ việc đánh giá chưa đầy đủ về mức độ tàn phá của bão”

Cũng theo ông Gonzalez, hơn 1,5 triệu ngôi nhà ở đã Philippines bị hư hại hoặc bị phá hủy hoàn toàn trong cơn bão Rai, tăng khoảng 30% so với thiệt hại vật chất do siêu bão Haiyan gây ra hồi năm 2013. Tại các khu vực bị ảnh hưởng do bão, nền kinh tế đã trở nên kiệt quệ.

Để hỗ trợ Philippines khắc phục hậu quả do bão, các tổ chức nhân đạo đang làm việc với chính phủ nước này để phân phát thực phẩm, nước uống, lều trại và vật liệu xây nhà cho người dân Philippines.

Tuy nhiên, tình trạng thiếu điện và phương tiện liên lạc tại một số khu vực, cũng như việc ngân sách của chính phủ nước này cạn kiệt sau khi được sử dụng để ứng phó với đại dịch Covid-19, đã cản trở các nỗ lực trên. Cùng với đó là sự gia tăng số ca mắc Covid-19 do biến thể Omicron của virus SARS-CoV-2 cũng khiến cho công tác cứu trợ nhân đạo tại Philippines trở nên khó khăn hơn.

Bão Rai đổ bộ Philippines lần đầu tiên ngày 16/12/2021 mang theo mưa lớn và sức gió lên tới 168 km/h. Sau 8 lần đổ bộ, cơn bão thổi bay các ngôi nhà, cắt đứt giao thông ở các tỉnh miền Trung và miền Nam Philippines, gây lũ lụt, sạt lở khiến hơn 7 triệu người phải rời bỏ nhà cửa. Số người thiệt mạng và mất tích lên tới hơn 400 người, ngoài ra có hàng nghìn người bị thương.

Nằm dọc theo vành đai bão ở phía tây Thái Bình Dương, Philippines thường xuyên hứng chịu những cơn bão lớn, nhưng khủng hoảng khí hậu đã khiến những hiện tượng này trở nên cực đoan và khó lường hơn. (Reuters)