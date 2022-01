Tin thế giới 19/1: Nga yêu cầu Mỹ 'đừng đoán nữa'; Tổng thống Iran dự đoán bước ngoặt với Nga; Pháp cần rời NATO?

Cùng ngày, một quan chức cấp cao Mỹ tiết lộ, chính quyền Tổng thống Joe Biden "tháng trước đã thông qua khoản tiền bổ sung 200 triệu USD để hỗ trợ an ninh phòng thủ cho đối tác Ukraine".

Trong khi đó, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova lên tiếng yêu cầu Mỹ "ngừng ... suy đoán về một số hành động gây hấn sắp xảy ra của Nga".

Bà Zakharova cũng phản pháo tuyên bố của Nhà Trắng trước đó rằng, có thông tin các nhà ngoại giao Nga sắp sơ tán khỏi Ukraine, cho rằng đây là "hành động khiêu khích". (Reuters, AFP, Sputnik)

Mỹ sẵn sàng tiếp tục đàm phán an ninh với Nga, Moscow chờ một thứ

Ngày 18/1, trả lời phỏng vấn tờ Foreign Policy, Cố vấn An ninh quốc gia Mỹ Jake Sullivan cho biết, Washington sẵn sàng tiếp tục các cuộc đàm phán an ninh với Moscow.

Ông Sullivan nói: "Chúng tôi sẵn sàng nếu Nga muốn theo đuổi con đường ngoại giao và đặt một số sáng kiến cũng như đề xuất trên bàn để cân nhắc. Chúng tôi sẵn sàng tiếp tục các cuộc thảo luận về vấn đề đó".

Theo quan điểm của Cố vấn An ninh Mỹ, ngoại giao là cơ hội để đạt tiến triển có ý nghĩa đối với những vấn đề then chốt của an ninh châu Âu, vốn cần được xử lý một cách chi tiết.

Về phía Nga, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov cho biết, Moscow hy vọng sẽ sớm nhận được phản hồi bằng văn bản từ Mỹ liên quan các đảm bảo an ninh do Nga đề xuất gần đây.

Ông Peskov cũng lưu ý rằng, cuộc gặp ngày 21/1 của các nhà ngoại giao hàng đầu Nga-Mỹ tại Geneva là cực kỳ quan trọng, đồng thời: “Chương trình nghị sự rất rõ ràng, chúng ta nên hạn chế nói bất cứ điều gì vào lúc này và hãy đợi đến thứ Sáu". (TASS)

Nga-EU thảo luận các đề xuất đảm bảo an ninh của Moscow

Ngày 18/1, Thứ trưởng Ngoại giao Nga Alexander Grushko và Giám đốc Chính trị cơ quan hành động Đối ngoại châu Âu Enrique Mora đã thảo luận các đề xuất của Nga về đảm bảo an ninh.

Bộ Ngoại giao Nga ra thông cáo nêu rõ: "Hai bên đã xem xét hiện trạng và triển vọng của mối quan hệ Nga-EU, kể cả lịch trình đối thoại chính trị. Khi thảo luận về các khía cạnh quân sự-chính trị của an ninh châu Âu, Moscow đã giải thích các đề xuất về việc hình thành các bảo đảm an ninh ràng buộc pháp lý lâu dài”.

Hai bên cũng trao đổi quan điểm về xung đột nội bộ Ukraine và nhấn mạnh "sự cần thiết phải thực hiện đầy đủ và vô điều kiện Gói các biện pháp Minsk, là cơ sở pháp lý quốc tế không thể thay thế để giải quyết (tình hình).