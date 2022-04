Tin thế giới 18/4: Hàng chục nghìn quân và khí tài đổ về Moscow; Nga tính 'phản đòn' lớn? Lo Trung Quốc, Mỹ có hành động ở Solomon

Quan chức cấp cao Mỹ thăm Quần đảo Solomon

Ngày 18/4, Nhà Trắng thông báo, Điều phối viên của Nhà Trắng về khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương Kurt Campbell và Trợ lý Ngoại trưởng Mỹ phụ trách các vấn đề Đông Á-Thái Bình Dương Daniel Kritenbrink sẽ tới thăm Quần đảo Solomon trong tuần này.

Hai quan chức Mỹ sẽ dẫn đầu một phái đoàn bao gồm các quan chức Bộ Quốc phòng và Cơ quan phát triển quốc tế Mỹ tới thăm 3 nước: Quần đảo Solomon, Fiji và Papua New Guinea. Động thái diễn ra trong bối cảnh lo ngại đảo quốc Solomon đã ký kết một thỏa thuận khung về an ninh với Trung Quốc.

Tuyên bố của Hội đồng An ninh quốc gia Nhà Trắng nêu rõ: “Phái đoàn (Mỹ) sẽ gặp các quan chức cấp cao của chính phủ các nước nhằm đảm bảo quan hệ đối tác của chúng tôi mang lại sự thịnh vượng, an ninh và hòa bình trên các quần đảo Thái Bình Dương và Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương”.

Phái đoàn cũng sẽ dừng ở Hawaii để “tham vấn với các quan chức quân sự cấp cao và các đối tác khu vực tại Bộ Chỉ huy Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương của Mỹ”.

Hồi tháng 3 vừa qua, Quần đảo Solomon thông báo đã ký kết một thỏa thuận khung về an ninh với Trung Quốc nhằm đối phó với các mối đe dọa an ninh và đảm bảo một môi trường an toàn cho đầu tư.

Đây được coi là bước xâm nhập lớn của Bắc Kinh vào khu vực vốn được Mỹ và New Zealand coi là “sân sau” của họ trong nhiều thập kỷ. Tuy nhiên, Quần đảo Solomon khẳng định sẽ không cho phép xây dựng một căn cứ quân sự của Trung Quốc trên quần đảo này. (Reuters)

Bán đảo Triều Tiên:

* Mỹ khẳng định sẽ có hành động đáp trả dứt khoát với Triều Tiên: Ngày 18/4, trong cuộc gặp người đồng cấp Hàn Quốc, đặc phái viên Mỹ về Triều Tiên Sung Kim tuyên bố, hai bên chia sẻ quan ngại về những "hành động leo thang" của Bình Nhưỡng.

Ông khẳng định Mỹ và Hàn Quốc sẽ duy trì "biện pháp răn đe chung mạnh nhất có thể" cũng như đáp trả "có trách nhiệm và dứt khoát" với Bình Nhưỡng.

Tuy nhiên, lưu ý Washington sẵn sàng tham gia đối thoại với Bình Nhưỡng "ở bất cứ nơi đâu mà không kèm theo điều kiện gì", quan chức Mỹ nhấn mạnh, Triều Tiên phải quay trở lại "con đường ngoại giao".

Bên cạnh đó, ông Sung Kim nói: "Điều cực kỳ quan trọng là Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc phải gửi một tín hiệu rõ ràng tới Triều Tiên rằng, chúng ta sẽ không chấp nhận hoạt động thử nghiệm leo thang như bình thường của nước này".

Đặc phái viên Sung Kim cũng cho biết, Mỹ mong muốn hợp tác chặt chẽ với nhóm phụ trách chính sách đối ngoại mới của Hàn Quốc, dự kiến được thành lập sau khi Tổng thống đắc cử Yoon Suk-yeol nhậm chức vào tháng tới.