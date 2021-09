Tin thế giới 16/9: Nga cung cấp S-500 cho quân đội; Mỹ-Anh-Australia thiết lập quan hệ đối tác an ninh; Triều Tiên nói lý do phóng tên lửa

Bà Lizz Truss, 46 tuổi từng đảm nhiệm cương vị Bộ trưởng Tư pháp và Môi trường dưới thời cựu Thủ tướng Theresa May. Việc bà Truss được bổ nhiệm làm Ngoại trưởng Anh đưa bà trở thành người phụ nữ thứ 2 trong lịch sử đảm nhiệm cương vị này.

Bộ trưởng Quốc phòng Pháp Florence Parly đã gọi hành động của Australia là "tin tức rất tồi tệ liên quan đến việc giữ lời", đồng thời nói thêm rằng, Pháp "sẽ mở to mắt để xem Mỹ đối xử với các đồng minh ra sao". (AFP)

Phản ứng về động thái này, Bộ Ngoại giao Trung Quốc ngày 16/9 đã chỉ trích thỏa thuận đối tác an ninh mới giữa Mỹ, Anh và Australia, nhấn mạnh rằng ba nước này đang hủy hoại hòa bình và ổn định của khu vực. (Reuters/AFP)

"Hệ thống tên lửa hành trình mới đóng vai trò như phương tiện phản công hiệu quả, có khả năng giáng đòn mạnh nhất vào các lực lượng đe dọa Triều Tiên", hãng KCNA ngày 16/9 dẫn lời ông Pak Jong Chon, Tổng tham mưu trưởng quân đội Triều Tiên.

Theo ông Pak Jong Chon, quân đội Triều Tiên nên chuẩn bị các kế hoạch chiến thuật để triển khai hệ thống tên lửa này ở những vùng khác nhau của đất nước.

Ông Pak cũng lưu ý thêm rằng hệ thống tên lửa đạn đạo được Triều Tiên phóng thử ngày 15/9 có thể tạo tiền đề cho việc phát triển một hệ thống có khả năng phóng tên lửa đạn đạo xuyên lục địa (ICBM) mang vũ khí hạt nhân lớn hơn. (KCNA)

Hàn-Mỹ điện đàm về vụ phóng tên lửa của Triều Tiên

Bộ Ngoại giao Hàn Quốc cho biết các nhà ngoại giao nước này và Mỹ ngày 16/9 đã có cuộc điện đàm để thảo luận về tình hình Bán đảo Triều Tiên sau khi Triều Tiên làm gia tăng căng thẳng với 2 vụ phóng tên lửa đạn đạo ngày 15/9.

Cuộc điện đàm giữa ông Rim Kap-soo, Vụ trưởng Vụ Chế độ hòa bình trên Bán đảo Triều Tiên, và bà Jung Pak, Phó Trưởng đoàn đàm phán của Mỹ với Triều Tiên.

Bộ Ngoại giao Hàn Quốc ra thông cáo báo chí cho biết "hai bên đã tổ chức các cuộc tham vấn cấp làm việc về tình hình Bán đảo Triều Tiên gần đây và theo nhiều cách khác nhau để can dự với Triều Tiên nhằm đạt được tiến bộ thực chất trong tiến trình hòa bình trên Bán đảo". (Yonhap)

Cảnh sát Đức phá âm mưu tấn công giáo đường Do Thái

Ngày 16/9, cảnh sát Đức đã bắt giữ một số phần tử đe dọa tấn công một giáo đường Do Thái ở phía Tây thành phố Hagen, vào ngày lễ Yom Kippur của người Do Thái. Buổi hành lễ tại giáo đường này sau đó đã bị hủy bỏ.

Vụ việc làm dấy lên lo ngại về nguy cơ tái diễn một cuộc tấn công năm 2019 nhằm vào một giáo đường Do Thái. Thời điểm đó, một phần tử Quốc xã mới tìm cách tấn công vào giáo đường khi những tín đồ Do Thái giáo đang hành lễ bên trong, cũng đúng vào dịp Yom Kippur, ngày lễ linh thiêng nhất trong năm của người Do Thái. (Spiegel)

Quân đội Pháp tiêu diệt một thủ lĩnh của phiến quân IS

Tổng thống Pháp Emmanuel Macron ngày 16/9 cho biết quân đội nước này đã tiêu diệt Adnan Abou Walid al-Sahrawi, một thủ lĩnh của tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS), ở sa mạc Sahara.

"Adnan Abou Walid al-Sahrawi, thủ lĩnh nhánh của nhóm khủng bố Nhà nước Hồi giáo ở khu vực Sahel, đã bị lực lượng Pháp 'vô hiệu hóa' tại sa mạc Sahara. Đây là một thành tựu lớn trong cuộc chiến chống lại các nhóm khủng bố ở Sahel", Tổng thống Pháp Emmanuel Macron thông báo trên Twitter.

Sahrawi đứng đầu một nhánh của nhóm IS, hoạt động mạnh ở khu vực biên giới giữa Mali, Burkina Faso và Niger. (AFP)