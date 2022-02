Tin thế giới 16/2: Moscow hoan nghênh thiện chí từ Washington, EU và NATO thận trọng về Nga, châu Âu lại dậy sóng

Tin thế giới ngày 16/2: Moscow hoan nghênh thiện chí từ Washington, EU và NATO thận trọng về biên giới Nga-Ukraine, châu Âu lại dậy sóng vì vấn đề nội khối. (Nguồn: APA.az)

Nga-Ukraine

Nga hoan nghênh đề xuất từ Mỹ, để ngỏ khả năng trả đũa Anh

Ngày 16/2, Điện Kremlin cho biết, Tổng thống Nga Vladimir Putin ủng hộ các cuộc đàm phán và hoạt động ngoại giao về những căng thẳng biên giới Nga-Ukraine, đồng thời nói rằng, Moscow coi việc Tổng thống Mỹ Joe Biden sẵn sàng đối thoại là một dấu hiệu tích cực.

Điện Kremlin đã hoan nghênh lời kêu gọi trực tiếp của Tổng thống Biden với các công dân Nga, song nhấn mạnh, sẽ còn tốt hơn nếu ông Biden kêu gọi người dân Ukraine ngừng bắn nhau.

Ngày 16/2, Bộ trưởng Ngoại giao Nga Sergei Lavrov tuyên bố nước này sẽ trả đũa nếu Anh áp đặt các biện pháp trừng phạt mới đối với Moscow liên quan tới cuộc khủng hoảng Ukraine. Trước đó, Anh đe dọa sẽ ngăn chặn các công ty Nga huy động vốn ở London và tiết lộ quyền sở hữu tài sản và công ty nếu Nga xâm lược Ukraine, một động thái mà cho đến nay Nga đã nhiều lần bác bỏ.

Cùng ngày, Người Phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova đã chỉ trích truyền thông Mỹ, Anh về việc đăng nhiều tin bài dự đoán sai về một hành động quân sự không bao giờ thành hiện thực. Trên mạng xã hội Telegram, bà Zakharova viết: “Một yêu cầu đối với các hãng truyền thông đưa tin sai lệch của Mỹ và Anh là Bloomberg, The New York Times, The Sun... hãy thông báo lịch trình ‘các cuộc xâm lược’ của chúng tôi trong năm tới. Tôi muốn lên một kế hoạch sơ tán”.

Một ngày trước đó, các tờ báo của Anh là The Sun và Daily Mirror đưa tin Nga sẽ phát động một cuộc xâm lược Ukraine vào lúc 01:00 GMT ngày 16/2. The Sun dẫn dữ liệu tình báo của Mỹ cho hay, đây là thời điểm “thích hợp nhất” Moscow tiến hành tấn công, với sự tham gia của 200.000 binh sĩ, xe tăng, máy bay, tên lửa và tàu chiến. Tuy nhiên, Nga đã bác bỏ thông tin này. (Reuters/Sputnik)