Tin thế giới 14/12: 'EU tự hại mình nếu chặn Dòng chảy phương Bắc 2'; Nga nói gì vụ phủ quyết ở HĐBA? Mỹ vững một điều với Trung Quốc

Thủ tướng Áo Nehammer khẳng định ủng hộ Dòng chảy phương Bắc 2. (Nguồn: Reuters, Net News)

Báo Thế giới & Việt Nam điểm một số tin quốc tế nổi bật trong ngày:

Dòng chảy phương Bắc 2: Thủ tướng Áo cảnh báo EU

Ngày 14/12, trong một cuộc phỏng vấn với tờ báo Đức Welt, tân Thủ tướng Áo Karl Nehammer khẳng định tiếp tục ủng hộ đường ống Dòng chảy phương Bắc 2 dẫn khí đốt từ Nga sang Đức qua biển Baltic, đồng thời hy vọng dự án sẽ sớm được ra mắt như kế hoạch.

Theo ông Nehammer, châu Âu phụ thuộc vào các nguồn năng lượng tái tạo, nhưng hiện tại, khối này cần dầu và khí đốt và điều quan trọng là việc cung cấp năng lượng cho các nước Liên minh châu Âu (EU) phải được đảm bảo thông qua các tuyến đường ống dẫn khí đốt khác nhau.

Nhà lãnh đạo Áo cho hay: "Dòng chảy phương Bắc 2 là một dự án quan trọng mang lại cho EU sự an toàn về nguồn cung cấp năng lượng".

Bên cạnh đó, Thủ tướng Nehammer cho rằng: "không cần thiết phải liên kết việc ra mắt Dòng chảy phương Bắc 2 với các hành động của Nga ở Ukraine. Làm như vậy, EU chỉ có thể gây hại cho chính mình".

Lưu ý Dòng chảy phương Bắc 2 không chỉ phục vụ lợi ích của Nga mà cả Đức và Áo, ông Nehammer khẳng định: "EU hưởng lợi từ Dòng chảy phương Bắc 2 và đây là dự án của châu Âu, không nên được sử dụng như một phương tiện gây áp lực lên Moscow".

Bên cạnh đó, nhà lãnh đạo Áo cũng cho rằng, các chính trị gia không nên sử dụng bạo lực làm phương tiện và việc vi phạm luật pháp quốc tế có thể gây ra hậu quả, đồng thời nhấn mạnh "cần phải bảo toàn lợi ích của Ukraine với tư cách là một quốc gia trung chuyển"

Trước đó, phát biểu tại cuộc họp ngoại trưởng các nước EU ở Brussels, Bỉ, Ngoại trưởng Áo Alexander Schallenberg cho rằng, Dòng chảy phương Bắc 2 là dự án có thể chấp nhận được và đã sẵn sàng hoạt động, việc EU nghi ngờ dự án này là không hợp lý. (TASS)

Nga lên tiếng vụ phủ quyết ở HĐBA

Ngày 13/12, Nga phủ quyết một nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc (HĐBA LHQ) do Ireland và Niger đề xuất, chính thức liên kết vấn đề biến đổi khí hậu với những thách thức về an ninh toàn cầu.

Nghị quyết này nhận được sự ủng hộ của 12 trong số 15 thành viên HĐBA và 113 nước thành viên LHQ, trong khi Ấn Độ bỏ phiếu chống và Trung Quốc bỏ phiếu trắng.