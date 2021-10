Tin thế giới 13/10: Phó Thủ tướng Nga nói gì ở Cuba? Lãnh đạo EU mang tin 'cay đắng' cho Ukraine; Trung Quốc tuyên bố nóng về Đài Loan

Phi hạt nhân hóa Bán đảo Triều Tiên

Hàn Quốc đánh giá cao vai trò của Nga: Ngày 13/10, phái viên trưởng về hạt nhân của Hàn Quốc Noh Kyu-duk nhấn mạnh, Nga đóng vai trò "quan trọng" trong việc tái khởi động đàm phán phi hạt nhân hóa với Triều Tiên.

Phát biểu tại Sân bay Quốc tế Incheon trước khi lên đường tới Moscow, ông Noh cho hay: "Nga là đất nước hiểu rõ lập trường của Triều Tiên. Để cải thiện quan hệ liên Triều và tái khởi động đối thoại Mỹ-Triều, chúng tôi sẽ đề nghị Nga tiếp tục vai trò của mình như đã từng có theo cách thức mang tính xây dựng".

Theo ông Noh, ngoài vấn đề trên, các vấn đề khác cũng sẽ được thảo luận, bao gồm các nỗ lực gần đây liên quan tới Triều Tiên, cũng như đề xuất đưa ra tuyên bố chính thức chấm dứt chiến tranh. (Yonhap)

Mỹ-Hàn tái khẳng định nỗ lực can dự với Triều Tiên: Ngày 12/10, Giám đốc Văn phòng An ninh Quốc gia Hàn Quốc Suh Hoon và Cố vấn An ninh Quốc gia Mỹ Jake Sullivan đã tái khẳng định cam kết trong việc can dự với Triều Tiên, đồng thời nhất trí nỗ lực cùng nhau để đưa Bình Nhưỡng trở lại bàn đàm phán.

Trong cuộc gặp với ông Suh Hoon tại Washington D.C, ông Sullivan "tái khẳng định sự chân thành của Mỹ, rằng họ không có chính sách thù địch đối với Triều Tiên và cũng nhắc lại lập trường sẽ tham gia đàm phán với Triều Tiên mọi lúc, mọi nơi, mà không có điều kiện tiên quyết". (Yonhap)

Vấn đề Đài Loan

Nga nêu lập trường: Ngày 12/10, trong chuyến thăm đến thủ đô Nur-Sultan của Kazakhstan, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov đã nêu lập trường của Moscow về vấn đề Đài Loan rằng: "Nga, giống như đại đa số các nước khác, coi Đài Loan là một phần của nước CHND Trung Hoa.

Nhà ngoại giao Nga khẳng định: "Chúng tôi đã và sẽ tiến hành chính sách đối ngoại của mình dựa trên tiền đề này". (Interfax)

Trung Quốc nói về cuộc tập trận gần Đài Loan: Ngày 13/10, Người phát ngôn Văn phòng Sự vụ Đài Loan của Trung Quốc Mã Hiểu Quang cho biết, các cuộc tập trận của nước này gần Đài Loan là nhằm vào các lực lượng thúc đẩy nền độc lập chính thức của hòn đảo tự trị này, cũng như sự can thiệp từ các lực lượng nước ngoài.

Theo thông báo của văn phòng này, cuộc tập trận là hành động "chính đáng" để bảo vệ nền hòa bình và ổn định.

Trước đó, ngày 11/10, quân đội Trung Quốc cho biết, đã tiến hành các cuộc tập trận đổ bộ và tấn công tại tỉnh Phúc Kiến, đối diện đảo Đài Loan qua eo biển Đài Loan. (Reuters)

Trung Quốc ra tuyên bố về Đài Loan: Ngày 9/10, phát biểu tại Đại lễ đường Nhân dân ở thủ đô Bắc Kinh, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tuyên bố sẽ "thống nhất" Đài Loan bằng các biện pháp hòa bình.