Tin thế giới 13/1: Nga nói Mỹ có ‘hành động khiêu khích và vô vọng’; Động thái bất ngờ của Washington về Biển Đông; Triều Tiên bị trừng phạt

NATO sẽ đàm phán với Nga về việc tiếp nhận tư cách thành viên của Ukraine. (Nguồn: Reuters)

Báo Thế giới & Việt Nam điểm một số tin quốc tế nổi bật trong ngày:

NATO chỉ đàm phán không chính thức với Nga về việc không Ukraine gia nhập khối

Bình luận về cuộc họp của Hội đồng Nga-NATO tại Brussels, Giám đốc Học viện Chính trị Ukraine Ruslan Bortnik nói rằng NATO sẵn sàng đàm phán với Nga về việc không cho phép Ukraine và Gruzia gia nhập khối, nhưng sẽ không thể hiện sự ràng buộc với thỏa thuận này về mặt pháp lý.

Giải thích nguyên nhân vì sao, ông Bortnik cho biết, NATO chưa sẵn sàng chính thức và củng cố hợp pháp các thỏa thuận này, bởi nó sẽ được coi như một sự phản bội của NATO với các nước đồng minh không phải là thành viên của tổ chức, giống như việc Mỹ rút khỏi Afghanistan.

Theo chuyên gia, điều này sẽ gây ra sự thất vọng không chỉ với Ukraine mà còn với các đồng minh NATO tiềm năng khác.

Trong khi đó, ông Bortnik nhấn mạnh rằng Nga sẽ không hài lòng với các thỏa thuận không chính thức, bởi vì nước này đã có cơ sở để không tin tưởng vào các thỏa thuận đó.(TASS)

EU: Nga đe dọa cấu trúc an ninh của châu Âu

Ngày 13/1, đại diện cấp cao phụ trách chính sách an ninh và đối ngoại của Liên minh châu Âu (EU) Josep Borrell cho rằng, Nga đang đe dọa Ukraine bằng “sự can thiệp mới” và đặt cấu trúc an ninh lâu đời của châu Âu vào thế rủi ro.

Ông Borrell nói rằng EU bây giờ phải "xác định những gì [khối này] có thể làm để duy trì trật tự an ninh của châu Âu và các nguyên tắc làm nền tảng cho khối" mà ông cho rằng đang bị đe dọa.

Quan chức hàng đầu EU này nhấn mạnh: "Nga đã đưa ra các đề xuất với Mỹ và NATO về tương lai an ninh ở châu Âu trái với các nguyên tắc của cấu trúc an ninh châu Âu. Các yêu cầu này đi kèm với việc tăng cường quân đội ở biên giới Ukraine và mối đe dọa công khai từ việc Nga thực hiện các hành động quân sự nếu những yêu cầu này không được đáp ứng”.

Ông Borrell cũng cáo buộc Nga muốn tái thiết "khu vực trung lập địa chính trị của Liên Xô" ở châu Âu, cho thấy rằng Moscow muốn chia rẽ Washington và EU vì những lý do chiến lược. (RT)