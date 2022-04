Tin thế giới 12/4: Tổng thống Nga khẳng định mục tiêu ở Ukraine là 'cao cả'; Kiev hối EU phải quyết định ngay; New Delhi nói gì về Moscow?

* Thượng đỉnh Mỹ-Hàn có thể diễn ra vào cuối tháng 5: Theo tờ nhật báo The Korea Herald, Tổng thống Mỹ Joe Biden có thể thăm Hàn Quốc vào cuối tháng 5 sau khi thăm Nhật Bản và sẽ tổ chức hội nghị thượng đỉnh với người đồng cấp nước chủ nhà Yoon Suk-yeol.

Theo ông, "Mỹ biết rằng, Ấn Độ và Nga là mối quan hệ đồng minh tự nhiên và rất ổn định. New Delhi cũng sẽ rất thận trọng để đảm bảo lợi ích quốc gia cốt lõi của Mỹ không bị tổn hại bởi quan hệ của Ấn Độ với bất kỳ nước nào khác trên thế giới". (TASS)

* Ấn Độ khẳng định quan hệ với Nga là 'đồng minh tự nhiên' , nhưng mối quan hệ này không ảnh hưởng tiêu cực đến sự hợp tác của New Delhi với Washington. Đây là lời khẳng định của Bộ trưởng Quốc phòng Ấn Độ Rajnath Singh trong một cuộc phỏng vấn độc quyền với tờ Hindustan Times.

Các bộ trưởng cũng thảo luận về một loạt ưu tiên an ninh khu vực cũng như các mục tiêu thúc đẩy tăng trưởng kinh tế toàn diện song phương và khu vực. (PTI)

* Đối thoại 2+2 cấp Bộ trưởng Ngoại giao và Bộ trưởng Quốc phòng trong ngày 11/4, Mỹ-Ấn Độ đã hoàn tất ký kết thỏa thuận Nhận thức tình hình không gian mới (new Space Situational Awareness arrangement), tạo cơ hội cho mức độ hợp tác cao hơn giữa hai nước.

Nhật Bản

* Thủ tướng Nhật Bản lên kế hoạch công du Đông Nam Á: Thủ tướng Nhật Bản Kishida Fumio đang lên kế hoạch công du Đông Nam Á vào cuối tháng 4 và đầu tháng 5 với mục đích tăng cường hợp tác với các nước trong khu vực trong bối cảnh tình hình thế giới đang diễn biến phức tạp.

Hãng tin Kyodo dẫn các nguồn tin ngoại giao giấu tên cho biết, trong chuyến công du sắp tới, Thủ tướng Kishida dự định sẽ thăm Thái Lan, Indonesia và Việt Nam.

Ông dự định sẽ nhấn mạnh tầm quan trọng của quan hệ hợp tác hướng tới mục tiêu hiện thực hóa khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương tự do và rộng mở.

Bên cạnh đó, Thủ tướng Kishida cũng cân nhắc thăm châu Âu, với ý định sẽ thảo luận về các biện pháp phản ứng trước tình hình xung đột tại Ukraine và hỗ trợ người Ukraine đi sơ tán.

* Bốn tàu tuần tra Trung Quốc đi vào lãnh hải Nhật Bản: Ngày 12/4, kênh truyền hình NHK dẫn nguồn lực lượng bảo vệ bờ biển Nhật Bản cho biết, bốn tàu tuần tra của Trung Quốc đã đi vào vùng lãnh hải của Nhật Bản gần quần đảo tranh chấp mà Tokyo gọi là Senkaku trong khi Trung Quốc gọi là Điếu Ngư.

Theo đó, các tàu của Trung Quốc bắt đầu đi vào lãnh hải Nhật Bản lúc 9h45 giờ địa phương (7h45 giờ Hà Nội) ngày 12/4. Vào thời điểm 10h30 giờ địa phương (8h30 giờ Hà Nội), các tàu này ở cách quần đảo Senkaku/Điếu Ngư khoảng 16-19 km về phía Đông.

Như vậy, đây là lần thứ sáu kể từ đầu năm đến nay, tàu tuần tra Trung Quốc đi vào lãnh hải Nhật Bản. Lần gần đây nhất ghi nhận vào ngày 16/3.

* Tàu sân bay USS Abraham Lincoln của Mỹ tiến vào Biển Nhật Bản: Các nguồn thạo tin ngày 12/4 cho biết, tàu sân bay chạy bằng năng lượng hạt nhân USS Abraham Lincoln của Mỹ đã tiến vào vùng biển quốc tế thuộc Biển Nhật Bản.

Động thái này được cho là nhằm thể hiện sức mạnh quân sự giữa lúc xuất hiện nhiều quan ngại về những hành động khiêu khích tiềm tàng của Triều Tiên.

Dự kiến, nhóm tàu sân bay Mỹ sẽ lưu lại Biển Nhật Bản từ 3-5 ngày. (Yonhap)

Covid-19 ở Trung Quốc

* Mỹ yêu cầu một số nhân viên rời khỏi lãnh sự quán tại Thượng Hải: Ngày 11/4, Bộ Ngoại giao Mỹ yêu cầu các nhân viên chính phủ Mỹ đang đảm nhận những vị trí không khẩn cấp rời khỏi lãnh sự quán nước này tại thành phố Thượng Hải trong bối cảnh tăng mạnh số ca mắc mới Covid-19.

Chính quyền sở tại cho biết, Thượng Hải - thành phố được coi là trung tâm tài chính của Trung Quốc - đã ghi nhận 22.348 ca mắc mới Covid-19 không triệu chứng và 994 trường hợp có triệu chứng trong ngày 11/4. (Reuters)

* WHO theo dõi sát: Tổ chức Y tế thế giới (WHO) đang theo dõi làn sóng dịch bệnh hiện nay tại Trung Quốc đại lục, nơi chứng kiến số ca mắc mới đang ngày một gia tăng mà giới chức nước này cho là do sự lây lan của phiên bản BA.2 của biến thể Omicron.

Trung Quốc đang vật lộn với đợt bùng phát dịch bệnh tồi tệ nhất kể từ khi virus SARS-CoV-2 được phát hiện ở Vũ Hán hơn 2 năm trước. Số ca bệnh ở Trung Quốc tương đối thấp so với hầu hết các nước, nhưng riêng trong ngày 10/4, nước này ghi nhận thêm 1.184 ca mắc mới có triệu chứng và 26.411 ca không triệu chứng - mức cao chưa từng thấy trong 1 ngày.

Để ngăn chặn nguy cơ bùng phát dịch bệnh, Trung Quốc đã quyết định phong tỏa một số khu vực, áp dụng hình thức học trực tuyến, đặc biệt là tại Thượng Hải. Hiện 26 triệu người dân của thành phố này vẫn phải ở trong nhà trong khoảng 1 tuần.