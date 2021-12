Tin Thế giới 12/10: Campuchia nói không với vũ khí Mỹ, nhà sáng lập Wikileaks sẽ bị dẫn độ về Mỹ

Nhà sáng lập WikiLeaks Julian Assange sẽ bị dẫn độ về Mỹ. (Nguồn: techcentral.co.za)

‘Hội nghị Thượng đỉnh Dân chủ’ trực tuyến

Trung Quốc phản đối Đài Loan (Trung Quốc) tham dự ‘Hội nghị Thượng đỉnh Dân chủ’ trực tuyến

Ngày 10/12, người phát ngôn Văn phòng các vấn đề Đài Loan của Quốc vụ viện Trung Quốc, ông Mã Hiểu Quang đã lên tiếng chỉ trích nhà chức trách Đảng Dân tiến Đài Loan (DPP) vì cử đại diện tới tham dự cái gọi là “hội nghị thượng đỉnh vì dân chủ” do Mỹ đăng cai tổ chức.

Trả lời họp báo tại thủ đô Bắc Kinh, ông Mã Hiểu Quang nhấn mạnh, việc tham dự hội nghị chỉ phơi bày bản chất của chính quyền DPP là tìm kiếm “độc lập” dưới hình thức dân chủ.

Quan chức Trung Quốc này còn gọi hội nghị thượng đỉnh là một sự thao túng chính trị để duy trì lợi ích và quyền bá chủ của Mỹ, đồng thời nói thêm rằng bản thân cái gọi là “nền dân chủ” của Mỹ đã bị cộng đồng quốc tế và chính người dân của xứ sở Cờ hoa đặt nghi vấn rộng rãi.

Liên quan tới việc nối lại quan hệ ngoại giao cấp đại sứ giữa Trung Quốc và Nicaragua, ông Mã cho rằng, Trung Quốc hoan nghênh những “đồng minh” vỏn vẹn còn lại của Đài Loan nắm bắt xu thế lịch sử chung và lựa chọn con đường lịch sử đúng đắn càng sớm càng tốt.

Bày tỏ đánh giá cao đối với sự ủng hộ của Nicaragua đối với sự thống nhất của Trung Quốc, ông Mã khẳng định Đài Loan là một phần của Trung Quốc và nguyên tắc Một Trung Quốc là quy tắc cơ bản điều chỉnh các mối quan hệ quốc tế và sự đồng thuận của cộng đồng quốc tế. Ông Mã nhắc lại rằng con đường “Đài Loan độc lập” sẽ chỉ dẫn đến ngõ cụt. (Tân hoa xã)

New Zealand kêu gọi xây dựng mạng internet tự do, mở và an toàn

Tham dự Hội nghị thượng đỉnh vì Dân chủ do Tổng thống Mỹ Joe Biden chủ trì và tổ chức theo hình thức trực tuyến ngày 9-10/12, tập trung vào những thách thức và cơ hội mà các nền dân chủ phải đối mặt, Thủ tướng New Zealand Jacinda Ardern đã trình bày tuyên bố quốc gia, kêu gọi xây dựng mạng internet tự do, mở, an toàn và kết nối toàn cầu.