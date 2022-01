Tin thế giới 11/1: Nga tố Mỹ phi lý, nói Washington chơi đòn phủ đầu; Lựa chọn của Ukraine; Ý đồ của Triều Tiên?

Cũng trong tuyên bố này, theo ông Andriy Yermak, Chánh văn phòng tổng thống Ukraine, Kiev muốn đạt được sự đồng thuận về các biện pháp như thực thi lệnh ngừng bắn và trao đổi nhiều tù nhân hơn.

Liên quan tình hình Donbass, trước đó một ngày, quân đội Ukraine thông báo, 2 binh sĩ nước này đã thiệt mạng trong một vụ nổ thiết bị chưa xác định.

Quân đội Ukraine cũng cáo buộc lực lượng ly khai do Nga hậu thuẫn đã tấn công vào các vị trí của chính phủ bằng súng phóng lựu, súng máy và vũ khí hạng nhẹ. (Reuters)

Tình hình Kazakhstan: Trung Quốc tỏ lòng

Ngày 10/1, Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị đã có cuộc điện đàm với người đồng cấp Kazakhstan Mukhtar Tileuberdi.

Ông Vương Nghị khẳng định, Trung Quốc sẵn sàng dành sự ủng hộ vững chắc cho Kazakhstan trong việc duy trì ổn định và chấm dứt bạo lực vào thời khắc quan trọng liên quan tương lai, vận mệnh quốc gia Trung Á.

Trước đó, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình cũng gửi thông điệp tới Tổng thống Kazakhstan Kassym - Jomart Tokayevbày tỏ tình hữu nghị và sự đoàn kết giữa hai nước.

Nhà lãnh đạo Trung Quốc nhấn mạnh, Bắc Kinh sẵn sàng tăng cường hợp tác với các lực lượng an ninh và thực thi pháp luật của Kazakhstan nhằm bảo vệ an ninh chính quyền và chế độ chính trị của hai nước, ngăn chặn mọi âm mưu “Cách mạng màu” và chống lại sự can thiệp của các thế lực bên ngoài.

Ngày 11/1, trong cuộc điện đàm với người đồng cấp Nga Sergei Lavrov, Ngoại trưởng Vương Nghị tuyên bố, Bắc Kinh và Moscow, với tư cách là ủy viên thường trực của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc (HĐBA LHQ), không thể để xảy ra tình trạng các nước Trung Á lâm vào hỗn loạn và chiến tranh.

Ông Vương Nghị nói thêm: "Moscow và Bắc Kinh cần tiếp tục làm sâu sắc hơn quan hệ tương tác và phối hợp, chống lại sự can thiệp của các thế lực bên ngoài vào công việc nội bộ của các nước Trung Á". (Sputnik, THX)

Triều Tiên liên tiếp thử tên lửa đầu năm, ý đồ gì?

Ngày 11/1, Triều Tiên phóng thử một vật thể bay ra ngoài vùng biển phía Đông nước này. Theo Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Hàn Quốc (JSC), vật thể này bay được hơn 700 km, đạt độ cao 60 km, với vận tốc Mach 10 (gấp 10 lần tốc độ âm thanh).

Đây là vụ thử vũ khí thứ hai kể từ đầu năm 2022, 6 ngày sau khi Triều Tiên phóng thử vật thể mà nước này tuyên bố là tên lửa siêu thanh, và diễn ra ngay ở thời điểm Hội đồng Bảo an (HĐBA) tổ chức thảo luận về mối đe dọa tên lửa ngày càng gia tăng từ Triều Tiên.