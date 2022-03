Tin thế giới 10/3: Tổng thống Nga và Ukraine sẽ gặp mặt trực tiếp? Ukraine kêu gọi thỏa hiệp; Covid-19 còn lâu mới kết thúc

Ông Biden nhấn mạnh sức mạnh của liên minh Mỹ-Hàn, vốn được Nhà Trắng xem là "nền tảng cho hòa bình, an ninh và thịnh vượng ở khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương".

Với 99,2% số phiếu được kiểm, ông Yoon Suk-yeol giành được 48,6% số phiếu ủng hộ so với mức 47,8% của ứng cử viên Lee Jae-myung thuộc đảng Dân chủ (DP) cầm quyền. Chiến thắng của ông Yoon là vô cùng sít sao bởi khoảng cách chênh lệch giữa hai ứng cử viên chỉ là 0,8%, tương đương 250.000 phiếu.

Tuyên bố được ông Beaune đưa ra trong bối cảnh các nhà lãnh đạo EU đang nhóm họp tại Pháp để thảo luận về cuộc khủng hoảng do chiến dịch quân sự của Nga vào Ukraine.

Theo Điện Kremlin, trong cuộc điện đàm, hai nhà lãnh đạo Nga và Đức đã thảo luận về “các khía cạnh nhân đạo” ở Ukraine và các khu vực ly khai.

Tổng thống Putin đã thông báo cho Thủ tướng Scholz về các biện pháp đang được thực hiện để sơ tán dân thường và “âm mưu của các tay súng dân tộc chủ nghĩa” nhằm phá hoại kế hoạch đó. (Sputnik)

Triều Tiên phát triển vệ tinh do thám quân sự

Ngày 10/3, phát biểu khi thị sát Cơ quan Phát triển hàng không vũ trụ quốc gia (NADA), Tổng Bí thư đảng Lao động Triều Tiên, nhà lãnh đạo Kim Jong-un nêu rõ việc phát triển vệ tinh do thám góp phần quan trọng vào việc đạt được 5 mục tiêu lớn về phát triển sức mạnh quốc phòng đã đề ra tại Đại hội Đảng lần thứ 8 năm ngoái, đồng thời nhấn mạnh một lần nữa ý nghĩa chiến lược của vệ tinh này trong việc nâng cao khả năng răn đe của Triều Tiên.

Ông nêu rõ việc phát triển vệ tinh trinh sát không chỉ đơn thuần là một công trình nghiên cứu khoa học nhằm phát triển các phương tiện thu thập thông tin, mà là một nhiệm vụ góp phần bảo vệ chủ quyền, lợi ích quốc gia và thực hiện quyền tự vệ chính đáng của Triều Tiên.

Dự kiến, trong kế hoạch 5 năm được công bố lần đầu vào năm ngoái, Triều Tiên sẽ đưa nhiều vệ tinh do thám quân sự lên quỹ đạo địa cực đồng bộ với Mặt Trời. (KCNA)

Covid-19 còn lâu mới kết thúc

Ngày 10/3, Tổng giám đốc của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) Tedros Adhanom Ghebreyesus cho biết: “Đại dịch Covid-19 còn lâu mới kết thúc”.

Hai năm trôi qua kể từ khi Covid-19 chính thức được gọi là đại dịch, ông Ghebreyesus nói rằng virus vẫn đang phát triển và bùng phát mạnh mẽ ở một số nơi trên thế giới.

"Hai năm sau, hơn 6 triệu người đã chết vì Covid-19, gần 444 triệu trường hợp được ghi nhận mắc bệnh. Giờ đây, mặc dù các trường hợp mắc và tử vong vì Covid-19 được báo cáo đang giảm trên toàn cầu và một số quốc gia đã dỡ bỏ các hạn chế, nhưng đại dịch vẫn chưa kết thúc - và nó sẽ không kết thúc ở bất cứ đâu cho đến khi nó kết thúc ở khắp mọi nơi" – ông Ghebreyesus phát biểu.

WHO cho biết việc tiếp cận không bình đẳng đối với vaccine Covid-19, các xét nghiệm và phương pháp điều trị vẫn còn diễn ra không kiểm soát được, do đó kéo dài đại dịch. (Times of Israel)

Một số tin quốc tế nổi bật khác:

Bosnia muốn đẩy nhanh quá trình kết nạp vào EU: Ngoại trưởng Bosnia Bisera Turkovic đã đề nghị người đồng cấp Đức Annalena Baerbock ủng hộ yêu cầu của Bosnia về việc đẩy nhanh chấp thuận tư cách thành viên EU của nước này. (Reuters)

Phát hiện phòng thí nghiệm sinh học ở Ukraine: Ngày 9/3, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova nói rằng, Mỹ phải giải thích với cộng đồng quốc tế về mục đích của các phòng thí nghiệm sinh học do Washington tài trợ ở Ukraine.

Belarus sẽ bảo vệ Nga từ phía sau: Hãng BelTa đưa tin, ngày 10/3 Tổng thống Belarus Alexander Lukashenko đã chỉ thị cho Bộ Quốc phòng nước này rằng quân đội Belarus phải ngăn chặn bất kỳ nỗ lực nào nhằm cắt đứt các đường tiếp tế và tấn công lực lượng Nga từ phía sau.

Hungary có nữ Tổng thống đầu tiên trong lịch sử: Quốc hội Hungary đã bầu bà Katalin Novak làm nữ tổng thống đầu tiên của đất nước, giành chiến thắng trước nhà kinh tế học Peter Rona.