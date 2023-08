Tin tặc đang dùng nhiều công nghệ mới để tấn công doanh nghiệp, người dùng

Vì thế, năm nay, bên cạnh những vấn đề truyền thống của an toàn thông tin như mã độc, hệ thống giám sát phát hiện sự cố và ứng dụng xử lý tự động, bảo vệ dữ liệu..., Hội thảo và triển lãm An toàn thông tin khu vực phía Nam còn tập trung vào những vấn đề mới, cấp thiết như bảo vệ hệ thống công nghiệp và hạ tầng trọng yếu, ứng dụng AI/ML trong một số lĩnh vực như thị giác máy tính, phát hiện mã độc, lừa đảo công nghệ cao...

Theo ông Ngô Vi Đồng, Phó Chủ tịch Hiệp hội An toàn thông tin Việt Nam - VNISA, Chủ tịch VNISA phía Nam, việc triển khai một công nghệ, dịch vụ mới trên không gian mạng, bên cạnh những hiệu quả và tiện ích, còn cần cảnh giác với khả năng công nghệ bị khai thác để lừa đảo. Việc nâng cao nhận thức cho người dân là cần thiết song chúng ta cũng cần xem xét các phương thức tấn công - Attack Modeling mỗi khi thiết kế và phát triển ứng dụng có công nghệ mới nổi, có nhiều hàm lượng AI/ML áp dụng trong đó.

Một điển hình khác là việc tạo đoạn hội thoại, đoạn phim giả mạo người thân để đánh lừa các nạn nhân. Thủ đoạn này không hề khó khi ứng dụng công nghệ mới và mang lại lợi nhuận kinh tế rất cao cho tội phạm mạng khi mà nhiều người dùng còn chưa có nhận thức đúng và đủ về an toàn thông tin.

Đáng chú ý, ông Ngô Vi Đồng cũng thông tin, tại Hội thảo ngày 25/8 tới, VNISA sẽ chia sẻ một số nét chính về bức tranh toàn cảnh an toàn thông tin của khu vực phía Nam, tình hình an toàn thông tin chung của Việt Nam và thế giới. Đồng thời, VNISA phía Nam còn nêu lên những cảnh báo, phòng ngừa và các khuyến nghị thiết thực với các cơ quan, doanh nghiệp trong bối cảnh chuyển đổi số đang diễn ra ngày một mạnh mẽ và sâu rộng trong xã hội.

Một số nét chính từ khảo sát an toàn thông tin năm 2023 được VNISA phía Nam thực hiện với hơn 250 đơn vị, có thể kể đến như: 69% đơn vị khảo sát cho biết tổ chức có bộ phận chuyên trách về an toàn thông tin, song 37% cho biết số nhân sự cho bộ phần này còn ít, chỉ 1 – 2 người; tỷ lệ kinh phí đầu tư cho an toàn thông tin trong tổng nguồn vốn đầu tư dành cho CNTT của các đơn vị có cải thiện hơn, với 29% đơn vị khảo sát cho biết chi phí này chiếm trên 5% chi phí CNTT.

Cùng với đó, kết quả khảo sát cũng chỉ ra rằng, các đơn vị đã tăng cường việc ghi nhận các hành vi bị tấn công, với 61% ý kiến chia sẻ, so với 46% ý kiến của năm 2022; các đơn vị đang có nhu cầu lớn về đào tạo, tập huấn an toàn thông tin, với khoảng 50% tổ chức cần triển khai các chương trình đào tạo cho nhóm chuyên gia quản lý an toàn thông tin, hơn 48% có nhu cầu đào tạo các kỹ thuật phòng thủ, chống tấn công…