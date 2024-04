Tin showbiz 2/4: Mỹ Tâm lộ ảnh với người tình tin đồn, Trang Trần thành bà chủ trên đất Mỹ

BTS 'thống trị' iHeartRadio Music Awards 2024

Lễ trao giải iHeartRadio Music Awards 2024 được tổ chức tại Los Angeles, Hoa Kỳ vào ngày 1/4 (theo giờ địa phương).

Dù không có mặt nhưng BTS vẫn "ẵm" gọn 5 giải gồm: giành cúp tại hạng mục "Best Fan Army", album solo đầu tiên "Jack In The Box" của J-Hope xuất sắc giành chiến thắng tại hạng mục "Favorite on screen", V giành được giải thưởng "Favorite Debut Album" cho album solo "Layover", JungKook giành được 2 giải thưởng là "Best Musuc Video" cho đĩa đơn solo "Seven" và giải "K-Pop Artist Of The Year".

