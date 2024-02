Tin nhanh tối 29/2: Đi chùa Hương chạm vào vật thờ để… giải nghiệp

Nhà máy in tiền đầu tiên của chính quyền cách mạng Việt Nam nằm ở đồn điền Chi Nê (giai đoạn 1946 - 1947) nay là xã Cố Nghĩa, huyện Lạc Thủy, tỉnh Hòa Bình.

Di tích lịch sử "Nhà máy in tiền" là nơi lưu giữ những dấu ấn lịch sử đầu tiên của ngành Tài chính. Di tích đã được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch xếp hạng cấp Quốc gia năm 2007.

Nhà máy in tiền đầu tiên của Việt Nam

Năm 2010, Nhà nước đã thành lập Khu di tích lịch sử Nhà máy in tiền, tiến hành đầu tư trùng tu, nâng cấp công trình. Tổng diện tích khu di tích rộng 15,5ha với tổng mức đầu tư khoảng trên 270 tỷ đồng.

Những tờ bạc được lưu giữ. Ảnh: Dân Trí.

Năm 1946, cơ sở Nhà máy in tiền Tô - panh ở Hà Nội bị lộ, toàn bộ máy móc nhà in đã được di chuyển lên đồn điền Chi Nê. Gia đình ông Đỗ Đình Thiện - một nhà tư sản lớn - đã đón đoàn cán bộ, công nhân viên của nhà máy in tiền về ở và làm việc tại đồn điền của mình.

Nhà máy in tiền cũng được trao kỷ lục Guinness Việt Nam là Nhà máy in tiền đầu tiên của cách mạng Việt Nam.

Nguyễn Phương Hằng xin vắng mặt trong phiên xử Hàn Ni

Ngày mai (1/3), TAND TP.HCM sẽ xét xử sở thẩm bị cáo Đặng Thị Hàn Ni (46 tuổi) và Trần Văn Sỹ (66 tuổi) về hành vi Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân theo Điều 331 Bộ luật Hình sự.

Phiên tòa do Thẩm phán Ngô Ngọc Thắng làm Chủ tọa.

Nguyễn Phương Hằng và Hàn Ni. Ảnh: VTC News

Để phục vụ việc xét xử, tòa triệu tập Nguyễn Phương Hằng (Tổng Giám đốc Công ty CP Đại Nam), ông Huỳnh Uy Dũng (Chủ tịch HĐQT Công ty CP Đại Nam) đến tòa với tư cách người có quyền và nghĩa vụ liên quan. Tuy nhiên, trước khi phiên toà diễn ra, Nguyễn Phương Hằng đã có đơn xin vắng mặt.

Nguyễn Phương Hằng đang thi hành án 3 năm tù về tội lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân.