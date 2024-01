Tin nhanh tối 24/1: Miền Bắc rét lạnh - tiểu thương đốt lửa sưởi ấm, du khách ngắm băng giá

Hà Nội và các vùng núi phía Bắc rét đậm rét hại nhất năm

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia ghi nhận lúc 6h sáng 24/1, nhiệt độ tại nhiều nơi ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ tiếp tục xuống thấp. Nơi rét nhất khu vực là đỉnh Mẫu Sơn (Lạng Sơn) với mức nhiệt -2,5 độ C, thấp hơn 1,4 độ C so với một ngày trước.

Học sinh tiểu học, mầm non tại khu vực miền Bắc được nghỉ học. Ảnh: VTC News

Nhiều khu vực núi cao cũng ghi nhận mức nhiệt dưới 3 độ C như Sapa (Lào Cai) 2,7 độ C; Mộc Châu (Sơn La) 3,7 độ C; Đồng Văn (Hà Giang) 1,6 độ C.

Theo ghi nhận thời tiết tại Hà Nội, nhiệt độ quan trắc được ở trạm Hà Đông là 9,2 độ C. Nhiều tỉnh, thành phố Bắc Bộ cũng ghi nhận nhiệt độ thấp dưới 10 độ C. Với mức nhiệt này, học sinh tiểu học và mầm non có thể được nghỉ học.

Tiểu thương đốt lửa xuyên đêm trông đào quất trong cơn giá lạnh

Để tránh tình trạng trộm cắp hay phá hoại, các thương nhân bán đào, quất tại các con phố ở Hà Nội dựng lều, lán trông coi, canh gác.

Nhằm chống chọi với cái lạnh cắt da cắt thịt, các tiểu thương dựng mặc nhiều lớp áo, thậm chí là áo mưa, đốt củi lửa...