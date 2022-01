Tin mới nhất vụ thi thể nữ giới bó trong chăn ở Bình Dương

Ngày 16/1, đại tá Trần Văn Chính, Phó Giám đốc, Thủ trưởng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Dương cho biết, đã chỉ đạo các đơn vị phối hợp khẩn trương điều tra để sớm kết luận vụ thi thể nữ giới bó trong chăn ở phòng trọ.



Theo lãnh đạo Công an tỉnh Bình Dương, qua khám nghiệm có khả năng đây là vụ án mạng vì thi thể có dấu hiệu bị tác động. Tuy nhiên, đây không phải là vụ án giết người trộm tài sản vì xe máy và nhiều tài sản có giá trị khác của nạn nhân vẫn còn nguyên trong phòng trọ.



Khu nhà trọ nơi xảy ra vụ việc mới đưa vào hoạt động; nạn nhân đến thuê trọ chưa lâu, đặc biệt quanh khu vực không có camera… Do đó, quá trình điều tra gặp khó khăn. Các mối quan hệ của nạn nhân cũng khó xác định.

Hiện trường vụ việc Như đã đưa tin, vào chiều ngày 11/1, người dân sinh sống tại khu nhà trọ nằm trên đường NG5, khu phố 8, phường Chánh Phú Hòa, TX Bến Cát, tỉnh Bình Dương phát hiện có mùi hôi từ một căn phòng trọ khóa cửa. Nghi có việc chẳng lành nên người dân báo cơ quan Công an.



Nhận tin báo, lực lượng Công an thị xã Bến Cát đã nhanh chóng có mặt. Tại hiện trường, lực lượng chức năng phát hiện một thi thể nữ giới bị bó chặt trong chiếc chăn màu đỏ ở giữa phòng.



Danh tính nạn nhân được xác định là chị N.T.T.H (41 tuổi, quê Phú Thọ). Được biết, nạn nhân đến thuê trọ ở địa phương chưa lâu và ở một mình, chưa giao lưu với hàng xóm.