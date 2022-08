Tin mới nhất vụ hơn 40 người 'đào tẩu' khỏi casino ở Campuchia

Ngày 19/8, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang xác nhận với Tuổi Trẻ đơn vị này đang phối hợp lực lượng Biên phòng An Giang để điều tra, lấy thông tin nhóm 40 người tháo chạy khỏi casino Campuchia bằng cách vượt sông Bình Di.

Your browser does not support the video tag.

Theo đó, 40 người Việt Nam đã bơi sang sông Bình Di, thị trấn Long Bình, huyện An Phú, An Giang về Việt Nam đang được cơ quan chức năng tỉnh An Giang bố trí ăn nghỉ tại Nhà văn hóa xã Đa Phước, huyện An Phú.

"Hiện tại lực lượng công an, biên phòng đang lấy lời khai nhóm người này để làm rõ vụ việc tháo chạy khỏi casino Campuchia gây xôn xao dư luận. Khi nào có thông tin chính thức chúng tôi sẽ thông báo sau", một cán bộ Công an tỉnh An Giang nói với tờ báo trên.

Trong khi đó, lãnh đạo Công an thị trấn Long Bình, huyện An Phú cho biết từ hôm qua 18/8 đến nay vẫn chưa tìm được người mất tích trên sông Bình Di.