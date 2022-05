Tin lời quảng cáo trên mạng, mua điện thoại với giá siêu khuyến mại ai gặp ngày hàng 'dựng'

Tuy nhiên, mọi nỗ lực liên lạc của ông Phương đến các số điện thoại của người bán hàng, người giao hàng, và số điện thoại ghi trên phiếu bảo hành đều không thể thực hiện được do các thuê bao này đã tắt máy.

Việc mua hàng trên mạng thông qua các nền tảng trực tuyến đôi khi không thể kiểm chứng chất lượng nên đã khiến không ít khách hàng lâm vào cảnh “dở khóc dở cười”. Thậm chí có nhiều trường hợp người bán nhận tiền đặt cọc xong rồi lặn mất tăm…

Vừa qua, chị N.M.H tại Thanh Xuân, Hà Nội đã ấm ức lên trang cá nhân tố một shop quần áo online lừa đảo. Trước đó, chị H. đã lướt mạng xã hội Facebook và thấy một shop bán bộ đồ rất ưng. Hình ảnh và kiểu dáng rất hợp với ý mình, thêm nữa là cô chủ shop rất nhiệt tình tư vấn sản phẩm. Không ngần ngại chị H. sau đó đã chuyển tiền mua 2 bộ đồ để được miễn phí vận chuyển.

Sau khi chuyển tiền, bên chủ shop nhận được tiền và báo chuẩn bị gửi hàng thì chị H. ngỡ ngàng khi không thể nào liên lạc được với cô chủ shop kia.

Hay như trường hợp của anh Đ.Q.H, TP Hà Nội, sau khi đặt mua hải sản trên “chợ hải sản” online, và chuyển khoản trước 5 triệu đồng để đặt cọc. Tuy nhiên, anh Đ.Q.H đợi không thấy hàng được chuyển tới nhà nên gọi lại cho chủ cửa hàng, nhưng lúc này số điện thoại của cửa hàng đã không liên lạc được.

Khó có thể thống kê hết lượng người tiêu dùng bị những cú lừa từ người bán hàng online. Lý do để những người bán online này vẫn tiếp tục lộng hành, lừa đảo mà hầu như không phải chịu một hậu quả nào là do việc kinh doanh buôn bán trên mạng hầu như chỉ bằng niềm tin, không có ràng buộc pháp lý rõ ràng. Do vậy, người mua hàng cần cảnh giác và thận trọng hơn khi mua hàng trên mạng, chỉ nên mua hàng tại website rõ ràng.

Liên quan đến việc lừa đảo trên mạng xã hội, Cục Thương mại điện tử và kinh tế số (Bộ Công Thương) khuyến cáo người tiêu dùng chỉ nên mua hàng tại những website đã đăng ký hoặc thông báo với Bộ Công Thương. Các website phải cung cấp đầy đủ các thông tin về chủ sở hữu website (tên đơn vị bán hàng, địa chỉ, số điện thoại, mã số thuế…), thông tin về điều kiện giao dịch chung, các chính sách như đổi trả hàng và hoàn tiền, chính sách giao nhận, vận chuyển, thanh toán, bảo mật thông tin cá nhân người tiêu dùng. Nếu mua hàng qua mạng xã hội, cần tìm hiểu kỹ các đánh giá của người mua trước, tìm hiểu kỹ thông tin người bán, hàng hoá có nguồn gốc rõ ràng...

Tuân Nguyễn