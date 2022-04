Tin lời 'cò đất' trẻ măng, người phụ nữ bị chiếm đoạt gần 1,6 tỷ đồng

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hà Tĩnh tống đạt các quyết định đối với bị can Phạm Anh Tuấn tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” (Ảnh: Công an Hà Tĩnh)

Sáng 7/4, thông tin từ Công an tỉnh Hà Tĩnh cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh này vừa tiến hành khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh bắt bị can Phạm Văn Tuấn (SN 1999, trú tại xã Cẩm Thạch, tại huyện Cẩm Xuyên) để tạm giam về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” theo Điều 174 Bộ luật hình sự.

Theo thông tin từ cơ quan điều tra, vào cuối năm 2021, Phạm Văn Tuấn được chị Trương Thị Thanh Nhàn (môi giới bất động sản) giới thiệu một thửa đất (thuộc quyền sử dụng của anh Phan Hùng Mạnh, số sổ 9553, tờ bản đồ số 14, diện tích 313m2 tại thôn Tiến Bộ, xã Tân Lâm Hương, huyện Thạch Hà), sau đó Tuấn đã đồng ý mua thửa đất này với giá 1.620.000.000 đồng.