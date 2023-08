Tín hiệu vui từ các cầu thủ U23 Việt Nam đang thi đấu V.League

Hậu vệ Lương Duy Cương cũng là cầu thủ ra sân thi đấu nhiều nhất cho Đà Nẵng. Ảnh: Minh Dân

Ở những đội bóng khác, các cầu thủ trẻ cũng khẳng định được vai trò quan trọng của mình như Hồ Văn Cường, Đinh Xuân Tiến, Nguyễn Văn Việt ở Sông Lam Nghệ An; Lê Văn Đô, Hoàng Văn Toản ở Công an Hà Nội; Nguyễn Thái Sơn của Thanh Hoá hay Nguyễn Ngọc Thắng của Hồng Lĩnh Hà Tĩnh…Mở rộng phạm vi xuống các đội hạng Nhất, các cầu thủ đang khoác áo U23 Việt Nam đều là trụ cột ở câu lạc bộ như Thanh Nhàn, Hữu Nam, Công Đến (PVF-Công an Nhân dân); Minh Quang (Bình Thuận), Đình Bắc (Quảng Nam), Minh Trọng (Đồng Tháp)…

Huấn luyện viên Troussier luôn nhấn mạnh với các cầu thủ trẻ, điều quan trọng nhất là được ra sân thi đấu nhiều. Những va chạm trực tiếp, thực tiễn thi đấu trên sân sẽ giúp họ tiến bộ, phát triển tốt nhất, hơn bất cứ bài học lí thuyết nào. Ngoài ra, chất lượng và tính cạnh tranh ở V.League ngày càng cao, điều đó cho thấy cầu thủ trẻ nào ra sân thi đấu nhiều đã phần nào khẳng định được năng lực chuyên môn.

Sang mùa bóng 2023-2024, VPF đã có các phương án để các đội sử dụng nhiều cầu thủ trẻ ở độ tuổi 16-20 nhiều hơn. Các phương án này nhằm giúp các cầu thủ trẻ có nhiều cơ hội thi đấu tại V.League, hạng Nhất và được hầu hết các câu lạc bộ ủng hộ.