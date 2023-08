Tín hiệu cho thấy Jennie sắp rời BlackPink

Theo Koreaboo, bốn thành viên của BlackPink đều có lượng fan hùng hậu, số người theo dõi trên trang cá nhân đều lên đến vài chục triệu. Ngoài ra, họ rục rịch chuẩn bị sản phẩm âm nhạc, phát hành MV solo, dự án riêng, tự tìm hướng đi riêng trước khi kết thúc hợp đồng với YG.

Trong số đó, Jennie là người có khả năng tách nhóm lớn nhất khi danh tiếng của nữ ca sĩ hiện vượt tầm quốc tế, được The Weeknd mời đóng The Idol. Tham gia bộ phim gây tranh cãi, YG nói đây là quyết định của Jennie, công ty không can thiệp được.