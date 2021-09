Tín dụng đen cho vay lãi suất 'cắt cổ' 300%/năm

Mới đây, trên địa bàn huyện Gia Lâm, một đường dây tín dụng đen do các đối tượng có tiền án tiền sự điều hành đã bị lực lượng công an triệt phá.

Ổ nhóm 6 đối tượng chuyên cho vay nặng lãi do đối tượng Lê Xuân Chiên cầm đầu vừa bị Phòng Cảnh sát Hình sự Công an thành phố Hà Nội phối hợp với Công an huyện Gia Lâm bắt giữ trên địa bàn thành phố Hà Nội.

Theo tài liệu điều tra, ổ nhóm này đã lợi dụng vào vỏ bọc là các tiệm cầm đồ, công ty hỗ trợ tài chính, để hoạt động rộng khắp nhiều quận, huyện ở thành phố Hà Nội với số tiền hàng chục tỷ đồng, lãi suất lên đến 300%/năm. Các đối tượng sẵn sàng sử dụng vũ lực để uy hiếp buộc con nợ phải trả.