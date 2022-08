Tín dụng bị siết, giao dịch căn hộ ở TPHCM vẫn tăng vì đâu?

Trong báo cáo cập nhật về tình hình thị trường bất động sản TPHCM 6 tháng đầu năm nay, bộ phận nghiên cứu của Savills Việt Nam cho biết nguồn cung sơ cấp đạt gần 13.500 căn hộ, tăng trưởng tới 265% so với cùng kỳ năm trước, tăng cao nhất từ năm 2019. Trong 6 tháng cuối năm, đơn vị này dự báo tăng trưởng nguồn cung căn hộ tại TPHCM vẫn duy trì được tốc độ như giai đoạn nửa đầu năm.

Cũng theo thống kê, hơn 12.000 giao dịch căn hộ được thực hiện trong 6 tháng đầu năm, tăng 15% so với cùng kỳ năm trước. Tỷ lệ hấp thụ căn hộ đạt khoảng 75%.

Thị trường căn hộ trong 6 tháng đầu năm vẫn tăng trưởng tốt so với cùng kỳ năm trước dù lĩnh vực bất động sản đang chịu nhiều thách thức, đặt biệt là nguồn vốn vay bị kiểm soát chặt chẽ. Tuy nhiên, cần lưu ý mức so sánh này dựa trên số liệu của năm 2021 vốn là giai đoạn thấp điểm của thị trường bất động sản do ảnh hưởng của dịch Covid-19. Cả năm ngoái, TPHCM ghi nhận chưa đến 10.000 căn hộ được cung ứng ra thị trường.