Tín dụng bất động sản tại TPHCM cao hơn tín dụng chung

Cụ thể, tháng 3-2024 tăng 0,96%; tháng 4 tăng 1,15% và tháng 5 tiếp tục tăng trưởng 1,15% và đạt mức dư nợ 992,8 ngàn tỷ đồng, chiếm 28% so với tổng dư nợ tín dụng trên địa bàn và tăng 2,78% so với cuối năm 2023, cao hơn mức tăng trưởng tín dụng chung trên địa bàn. Tín dụng tại TPHCM đến cuối tháng 5-2024 tăng 1,93% so với cuối năm 2023.