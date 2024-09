Tin đồn iPhone 16 trước ‘giờ G’: Cấu hình, giá bán, ngày lên kệ

Theo hãng nghiên cứu TrendForce, giá khởi điểm của iPhone 16 là 799 USD cho bản 128GB; iPhone 16 Plus là 899 USD cho bản 128GB; iPhone 16 Pro là 1.099 USD cho bản 256GB và iPhone 16 Pro Max là 1.199 USD cho bản 256GB.

Theo tờ The Elec, iPhone 16 sẽ dùng công nghệ màn hình tiên tiến, giúp viền màn hình mỏng hơn, dẫn đến diện tích sử dụng lớn hơn. Apple có truyền thống giới thiệu công nghệ mới trên dòng Pro trước khi đưa xuống các phiên bản tiêu chuẩn.

iPhone Plus cuối cùng

iPhone 16 Plus có thể là mẫu iPhone Plus cuối cùng của Apple. Theo tin đồn, “táo khuyết” sẽ loại bỏ iPhone Plus từ năm 2025 và thay bằng mẫu iPhone cao cấp siêu mỏng mang tên iPhone 17 Slim.

iPhone 16 có màu gì

Nhà phân tích Ming Chi Kuo dự báo mầu xanh nước biển trên iPhone 15 Pro sẽ bị thay bằng màu vàng hồng mới, độc quyền trên iPhone 16 Pro và 16 Pro Max. Ông cũng dự đoán iPhone 16 và 16 Plus có màu trắng, thay màu vàng của iPhone 15.

Như vậy, iPhone 16 Pro và 16 Pro Max dự kiến có các màu: đen, titan, hồng, trắng; iPhone 16 và 16 Plus có các màu đen, xanh nước biển, xanh lá cây, hồng, trắng.

Kích thước màn hình iPhone 16

Apple duy trì kích thước màn hình iPhone Pro từ năm 2020 khi ra mắt iPhone 12 Pro 6.1 inch và iPhone 12 Pro Max 6.7 inch. Năm nay, sẽ có thay đổi.