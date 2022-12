Tin công nghệ 7/12: iPhone 11, iPhone 12 giảm giá hàng loạt tại Việt Nam

Ngày 2/12, Apple đã có phản hồi về việc nhận được kiến nghị của cơ quan chức năng Việt Nam và cho biết việc hai quần đảo không hiển trị trên bản đồ là do lỗi kỹ thuật và cam kết sẽ chỉnh sửa trong vòng 1 - 2 ngày.

Trao đổi với báo chí, ông Lê Quang Tự Do - Cục trưởng Cục Phát thanh Truyền hình và Thông tin điện tử (Bộ Thông tin và Truyền thông) cho biết, ngày 5/12, phía Apple đã khắc phục tình trạng trên.

Người dùng đã tìm thấy thông tin về hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa của Việt Nam trong ứng dụng Apple Maps trên các thiết bị chạy hệ điều hành iOS.

- Hơn 10.000 cơ quan nhà nước, dịch vụ công dùng Zalo kết nối với người dân

Đây là con số khá ấn tượng nếu so sánh với 10.566 xã phường ở Việt Nam. Đáng chú ý là việc ứng dụng Zalo trong phòng ngừa tội phạm có sự phát triển nổi bật trong năm qua, với hơn 5.000 đơn vị Công an mở tài khoản Zalo (OA Zalo) tính đến tháng 12/2022.

3.534 cơ quan nhà nước ứng dụng công nghệ chatbot để tương tác với người dân. Thông qua nền tảng Zalo, hơn 1,3 tỷ tin nhắn giữa người dân và chính quyền đã được thực hiện. Không cần máy tính kết nối internet, không cần đến tận nơi, chỉ cần 1 chiếc điện thoại thông minh cài đặt Zalo các cuộc trao đổi giữa người dân và Chính quyền sẽ diễn ra chỉ trong vài phút.

Hơn 5.000 tài khoản Zalo An ninh, tương đương 50% số xã phường ở Việt Nam. Năm 2022 cũng năm đánh dấu sự tăng trưởng ấn tượng của mô hình Zalo An ninh cả về số lượng lẫn chất lượng. Với hơn 5.000 tài khoản (tính đến 11.2022) được thiết lập từ tỉnh/thành phố đến tận xã phường, thôn bản xa xôi, Zalo An ninh đã góp phần rất lớn vào việc phòng ngừa tội phạm, giữ gìn an ninh trật tự góp phần mang đến cuộc sống bình yên cho người dân.