Tin công nghệ 7/11: Mua iPhone 14 Pro phải chờ gần cả tháng mới được nhận

- Mua iPhone 14 Pro phải chờ gần cả tháng mới được nhận

AppleInsider dẫn báo cáo của ngân hàng đầu tư UBS cho biết, thời gian chờ để nhận iPhone 14 Pro và iPhone 14 Pro Max của người dùng đã kéo dài thêm 5-25 ngày do nhiều nguyên nhân nhất định.

Cụ thể, David Vogt, nhà phân tích thuộc ngân hàng đầu tư UBS, đã kiểm tra thời gian chờ để nhận iPhone 14 series tại 30 quốc gia. Kết quả cho thấy, người dùng tại Mỹ phải chờ thêm từ 5-25 ngày mới có thể nhận được iPhone 14 Pro và iPhone 14 Pro Max.

Nguyên nhân ban đầu là do nhu cầu của người tiêu dùng quá cao, khiến sản lượng iPhone 14 Pro và 14 Pro Max không thể đáp ứng. Tỷ lệ hết hàng iPhone trong tháng 9 được cho là cao hơn 3% so với cùng kỳ năm ngoái, trong đó iPhone 14 Pro bán nhanh hơn 50% so với người tiền nhiệm.